Francesca Cipriani: il caso scoppiato sul web. Quel particolare curioso che i fan non possono fare a meno di notare

Francesca Cipriani. La showgirl è stata nuovamente al centro dell’attenzione nell’ultima puntata del “Grande Fratello Vip”. I telespettatori si sono accorti di un particolare difficile da smentire

Francesca Cipriani è una delle concorrenti più agguerrite dell’edizione del “Grande Fratello Vip” attualmente in corso ed è tra le candidate a raggiungere il gradino più alto del podio al termine della trasmissione che avverrà tra svariati mesi, a marzo 2022.

Durante le ultime puntate andate in onda su Canale 5, ha attirato maggiormente l’attenzione in seguito alla clamorosa proposta di matrimonio avvenuta in diretta da parte dell’innamoratissimo fidanzato Alessandro. La scena ha fatto sorridere i telespettatori per la reazione esplosiva della showgirl. Tuttavia, ancor più recentemente è emerso un retroscena doloroso nella sua vita, raccontato da una persona a lei molto vicina.

Francesca Cipriani: quel dolore profondo superato grazie a una persona speciale

Francesca Cipriani ha ricevuto all’interno della casa più spiata d’Italia una visita tanto inaspettata quanto gradita.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > “GF Vip”, il triangolo amoroso si allarga: ora arriva un quarto protagonista

Si tratta della sua mamma, la signora Rita, che non vedeva dal suo ingresso al “Grande Fratello Vip”, avvenuto lo scorso 13 settembre. La madre della showgirl non ha potuto abbracciare la figlia a causa delle disposizioni per evitare eventuali contagi da Covid-19, tuttavia l’ha avvolta metaforicamente con le sue dolci parole.

Ha dato la sua benedizione riguardo la proposta di matrimonio ricevuta da Francesca Cipriani dicendo: “Sono felice per te e Alessandro; è la persona migliore che potessi trovare”.

Il loro dialogo si è tinto di sfumature più dolorose al ricordo di una vicenda che hanno affrontato insieme, ossia un’aggressione subita dall’ex Pupa quando faceva la commessa; il proprietario del negozio dove lavorava l’ha sequestrata e violentata (secondo quanto riportato da Il Messaggero).

Francesca Cipriani si è scusata con la madre per le sofferenze che le ha fatto subire. Ed è proprio qui che la signora Rita dimostra tutta la sua grandezza, facendo passare in diretta televisiva un messaggio che mai nessuno dovrebbe dimenticare: non è la vittima a doversi scusare, bensì il carnefice. “Siamo state male per un orco, ma siamo state aiutate e per questo devo ringraziare le forze dell’ordine che ci hanno sempre aiutato ogni volta che ne avevamo bisogno” – ha detto.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > Romina Power, la rivelazione su Ylenia Carrisi: quelle parole che non si dimenticano

Da un momento di pathos si passa alla goliardia dovuta ai commenti che si sono scatenati sui social network. La madre di Francesca Cipriani, infatti, ha un insolita ma evidente somiglianza con un personaggio televisivo di grande fama.

Teatro principale è stato Twitter in cui un utente ha scritto: “Dalla madre di Francesca alla Mara Venier è un attimo!”. C’è addirittura chi ha adotto una probabile parentela con la presentatrice di “Domenica In”. Niente di tutto questo, è semplicemente una straordinaria e simpatica coincidenza.