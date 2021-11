“GF Vip”, il reality non andrà più in onda: cosa è stato deciso da Mediaset

Ancora cambiamenti al palinsesto di Canale 5 e questa volta a subirne le conseguenze sarà il reality condotto da Alfonso Signorini

Nelle ultime settimane in casa Mediaset si è discusso sul futuro di alcune trasmissioni e in particolar modo sul loro posizionamento all’interno del palinsesto invernale. Questo ha portato all’annuncio di alcuni cambiamenti che saranno apportati ai programmi di Canale 5 a partire da gennaio. Terminate le feste, tra riprese e nuovi inizi, alcune trasmissioni della rete principale di Mediaset subiranno delle modifiche. Una di queste ricadrà sul Grande Fratello Vip. Scopriamo cosa è stato deciso e i motivi che hanno portato a tutto questo.

Il GF Vip non andrà più in onda di venerdì: cosa accadrà da gennaio

Il palinsesto subirà alcune modifiche a partire dal mese di gennaio a causa della messa in onda delle partite di Coppa Italia e di Champions League che andranno a occupare sempre più spesso il mercoledì sera di Canale 5. Per questo motivo Mediaset ha deciso di spostare il giorno prestabilito per le fiction, fissandolo al venerdì.

In questo modo gli appassionati delle serie potranno seguire senza interruzioni le puntate dei nuovi progetti Mediaset. Tra le nuove fiction partirà “Più forti del destino” con protagonisti Laura Chiatti, Sergio Rubini e Giulia Bevilacqua, “Fosca” con Vanessa Incontrada e “Viola come il mare” con Can Yaman e Francesca Chillemi.

A subire le conseguenze di questa decisione sarà il reality condotto da Alfonso Signorini. Il Grande Fratello Vip non andrà più in onda di venerdì ma si sposterà al giovedì sera. Mediaset non rinuncia quindi al doppio appuntamento della nota trasmissione, continuando a darle fiducia e ponendola anzi in contrasto con il colosso Rai, “Don Matteo“.

Gli appassionati del GF Vip non hanno quindi di che preoccuparsi, il reality continuerà come annunciato fino a marzo. Proprio in queste settimane il cast sta subendo alcune modifiche, andando a integrare nuovi concorrenti proprio in vista del prolungamento.

Nonostante rimanga al centro di polemiche il programma condotto da Alfonso Signorini mantiene saldamente la sua posizione all’interno del palinsesto di Canale 5, cambiando solo il giorno di messa in onda del suo secondo appuntamento settimanale.