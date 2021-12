“GF Vip”, scoppia la bomba nella notte: “Mi sono innamorato di te”

Alex Belli e Soleil Sorge continuano a far parlare di loro nella casa del GF Vip: dopo l’ultima puntata andata in onda, i due hanno avuto un confronto nella sauna

Alex Belli e Soleil Sorge sono una delle coppie più discusse di questa edizione del GF Vip. I due hanno instaurato un rapporto molto speciale all’interno della casa che è motivo di discussione, dal momento che lui pochi mesi fa si è sposato con Delia Duran. Nel corso delle puntate non si sta parlando d’altro, lui ha ribadito di non sapere più come spiegare che sono soltanto amici lui e Soleil, ma i loro comportamenti durante la settimana dicono tutt’altro. E, proprio dopo l’ultima puntata, è esplosa una bomba.

GF Vip, Alex Belli si dichiara a Soleil Sorge nella notte

Dopo l’ultima puntata, dove Alex si è infuriato perché non vuole più che si parli di questa sua amicizia con Soleil, si è rifugiato proprio con lei nella sauna dove si è lasciato andare ad una dichiarazione d’amore. Possiamo prevedere con assoluta certezza due cose: che se ne parlerà in puntata e che lui si giustificherà dicendo che si tratta di amore in amicizia.

Quello che non è chiaro è perché lui continua ad avere questi comportamenti così tanto ambigui, e sicuramente evitabili se è davvero così stanco di tutte queste insinuazioni. Se sono soltanto amici potrebbe evitare di toccarla in quel modo, di baciarla, di lasciarsi andare a giochi di seduzione con lei e di dichiararle amore come si dovrebbe fare con il proprio partner.

Intanto Delia fuori dalla casa sembra nuovamente furiosa per quanto accaduto tra Alex e Soleil. Nella casa i dubbi non lasciano spazio a fraintendimenti: i due coniugi si sono messi d’accordo?