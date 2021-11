“GF Vip” Signorini furioso nella notte: concorrente umiliata in diretta

Alfonso Signorini, durante l’ultima puntata del GF Vip, si è scagliato duramente contro le Principesse. In particolar modo Lulù che lo ha fatto arrabbiare durante le nomination

Alfonso Signorini ha perso davvero le staffe durante l’ultima puntata del GF Vip. Lunedì scorso il conduttore ha diviso le Principesse in tre singoli concorrenti, ma dopo averlo fatto ha avvertito subito le tre ragazze di non mettersi d’accordo sulle nomination. Questa cosa è inaccettabile, perché se prima erano un concorrente singolo, adesso ne sono tre e se vogliono mandare in nomination qualcuno per farlo fuori basta poco. A distanza di una sola puntata da questo, le tre Principesse hanno fatto la stessa nomination in puntata.

GF Vip, Alfonso Signorini furioso con le Selassie: “Non lo accetto”

A fare la nomination per prima è stata Lulù, che ha ribadito però di non avere alcun motivo per fare il nome di Manila Nazzaro. Alfonso si è innervosito, affermando ancora una volta di volere motivazioni valide e di non accettare la nomination nel caso contrario. Lulù si è difesa ricordando al conduttore che, a causa degli immuni, non riescono a fare i nomi che vorrebbero.

Successivamente, hanno fatto la loro nomination anche le altre due principesse che hanno fatto lo stesso nome. Alfonso non ha potuto fare a meno di pensare che le tre si fossero messe d’accordo, ma in ogni caso ha deciso di accettare le nomination con l’avvertimento che se la prossima volta dovesse accadere di nuovo, ci saranno delle conseguenze.

Le tre principesse hanno affermato ancora una volta di non essersi accordate, ma di essere soltanto tre personalità molto simili e che la nomination uguale è stata solo una coincidenza.