“GF Vip”, il triangolo amoroso si allarga: ora arriva un quarto protagonista

Al “GF Vip” non mancano le sorprese. La moglie del concorrente scoperta tra le braccia di un altro. Ora che succede?

In molti l’hanno definita la continuazione “moderna” di “Centovetrine”, altri si divertono a vedere fin dove arriverà una recita iniziata male e che finirà peggio. Parliamo del triangolo amoroso che al “Grande Fratello Vip” sta coinvolgendo Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran.

Se il bell’attore ha definito la vicinanza con l’influencer una “chimica professionale” e ha giurato amore alla moglie, Delia dal canto suo si è arrabbiata moltissimo dopo aver visto il bacio che c’è stato tra il marito e la gieffina. Ma le vicende non si chiudono qui. Pare infatti che il triangolo amoroso sia diventato ora un quadrato. Arriva, infatti, nella storia un quarto protagonista.

“GF Vip”, il triangolo scoppia: Delia sorpresa con..

È stato proprio il re del gossip a far scoppiare il triangolo tra Alex Belli, la moglie Delia e Soleil Sorge. Il direttore di Chi, infatti, ha lanciato lo scoop proprio ieri sera in diretta al “Grande Fratello Vip”. Mentre Belli è nella casa più spiata d’Italia e si “diverte” con Soleil, la moglie non sta a guardare.

Pare, infatti, che anche lei avrebbe trovato una spalla su cui piangere. Nel prossimo numero del settimanale diretto da Alfonso Signorini ci saranno, infatti, le foto degli “atteggiamenti intimi” di Delia insieme ad un altro uomo. Si tratta di Stefano Bonaccorsi, modello che ha partecipato a “Temptation Island”.

Nel programma ideato da Maria De Filippi, Stefano aveva partecipato con la sua fidanzata Chiara Esposito. Dall’avventura uscirono insieme ma pochi mesi fa si sono lasciati. Ecco che oggi lui è single e a quanto pare anche un caro amico di Alex Belli e della moglie Delia.

Ma le immagini mostrano qualcosa di più di un’amicizia. I due non solo si guardano in modo complice, ma lui è a dorso nudo e lei lo abbraccia.

Ecco che così le domande si fanno insidiose: Stefano sta consolando Delia che era molto delusa dal marito? È tutto da vedere.