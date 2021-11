“Immensa, hai un c…”, Elisabetta Gregoraci mette d’accordo tutti. L’abito è mini, il particolare vi lascerà senza fiato – FOTO

Elisabetta Gregoraci mette d’accordo tutti: l’abito è mini, il particolare vi lascerà senza fiato. Impossibile resisterle!

L’ex gieffina, che ha alle spalle una carriera stellare nelle vesti di showgirl e conduttrice, può vantare di una bellezza esplosiva che, nel corso degli anni, non sembra averla affatto abbandonata. All’opposto, Elisabetta Gregoraci appare sempre in splendida forma su Instagram, la piattaforma che più di ogni altra le permette di coltivare i rapporti con i fan.

Alla sensualità e al fascino, immancabilmente, si accompagnano le doti da vera star del palcoscenico. La showgirl lo ha già dimostrato l’anno scorso, quando, nonostante i soli due mesi e mezzo di permanenza, conquistò tutti nella quinta edizione del “Grande Fratello Vip”. Parallelamente, sui social, non mancano gli scatti divini che la ritraggono nelle pose più assurde…

Elisabetta Gregoraci mette d’accordo tutti. L’abito è mini, il particolare vi lascerà senza fiato – FOTO

Elisabetta Gregoraci è una delle poche donne dello spettacolo italiano che riesce a mettere d’accordo tutti. La showgirl, la cui notorietà si è accentuata anche a seguito del matrimonio con l’imprenditore Flavio Briatore, si è messa alla prova all’interno di svariate trasmissioni, in vesti completamente diverse. Da modella per marchi come “Dolce & Gabbana” a co-conduttrice di “Buona Domenica”, la 41enne calabrese ha fatto decisamente molta strada dagli esordi.

Nella sua semplicità, Elisabetta è riuscita ad accattivarsi il sostegno di circa 2 milioni di followers, che tramite Instagram non mancano di farle arrivare il loro supporto. Solamente tre ore fa, la Gregoraci ha pubblicato una foto che ha immediatamente risvegliato i bollenti spiriti dei suoi ammiratori.

L’abito monospalla, di colore bianco, viene sfoggiato dalla showgirl con disinvoltura e naturalezza. Gli stivali neri in pelle, che coprono interamente i polpacci, lasciano però intravedere le gambe favolose della conduttrice: un particolare su cui l’occhio attento dei fan non poteva non cadere.

“Sei immensa” – ha constatato un utente, immediatamente spalleggiato da altri – “Hai un cuore grande e sei bella come il sole“. Elisabetta, ancora una volta, ha dato del filo da torcere a molte colleghe più giovani.