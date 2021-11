“Instagram va ko”, Mercedesz manda in tilt tutto: la FOTO in bikini mostra un sedere di marmo

Nell’ultima fotogallery, Mercedesz ha mostrato senza freni le proprie sconvolgenti doti fisiche: meglio della mamma Eva!

Mercedesz, con la propria sensualità illegale, ha pensato bene di sfidare la mamma Eva, la cui bellezza continua a non conoscere rivali. Sua figlia, che si è fatta notare come concorrente de “L’Isola dei Famosi” ed opinionista di “Pomeriggio 5”, sembra più che determinata ad entrare a far parte del mondo dello spettacolo.

Con i suoi oltre 700mila followers, la modella ha parallelamente costituito una vasta community su Instagram, con la quale interagisce dispensando quotidianamente consigli di bellezza. In aggiunta, a fronte dei suoi scatti bollenti, Mercedesz non manca di guadagnarsi il sostegno unanime dei fan. Nell’ultima foto, la modella si è superata mostrando un posteriore davvero di marmo.

Mercedesz manda in tilt tutto: la FOTO in bikini mostra un sedere di marmo

Mercedesz, che si è già affacciata all’interno del panorama televisivo italiano, ha parallelamente intrapreso una carriera come star del web. La modella, infatti, oltre a posare per svariati brand che l’hanno scelta come testimonial, è anche una delle influencer più affermate della piattaforma di Instagram. I suoi consigli di bellezza, apprezzatissimi dalle fan, le valgono quotidianamente nuovi seguaci.

Proprio attraverso l’ultimo post, Mercedesz ha inevitabilmente aggiornato i followers in merito alla propria situazione sentimentale. La descrizione, in questo caso, parla da sé: “I tuoi difetti sono perfetti per il cuore che è stato creato per amarti“. La modella, dopo la fine della relazione con Lucas Peracchi, non sembra ancora aver trovato la propria anima gemella.

Negli scatti in bikini che compongono la fotogallery, la figlia di Eva dà sfoggio delle proprie travolgenti qualità fisiche. Il seno esplosivo viene valorizzato sapientemente dal micro costume, al pari del posteriore di marmo. Nel fare apprezzamenti, i fan non si sono ovviamente risparmiati.

“Instagram va ko”, “Belen spostati proprio“: così si sono espressi gli ammiratori della modella, a fronte di una compilation che non ha paragoni.