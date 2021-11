La mitica J.Lo è tornata a far parlare di sé con un video da paura, in cui si alternano due look che hanno lasciato tutti senza fiato…

La fantastica imprenditrice statunitense ha pubblicato un post che ha mandato i fan dritti al manicomio: si tratta di un videoclip di una sua canzone a dir poco pazzesca.

Nel video si alternano due outfit da capogiro: il primo comprende un lungo vestito color crema molto eccentrico, con uno scollo a barca (che termina sul décolleté con una V), un vertiginoso spacco sul fronte, un cinta in vita e tantissimi ricami, decorazioni, pizzo e merletti… che spettacolo!

Il secondo outfit, invece, è un coordinato giacca – pantalone, completamente tempestato di paillettes nere: entrambi i look le stanno divinamente!

Siete curiosi di vedere il video che ha spopolato sul web? Reggetevi forte, perché non immaginate la meraviglia che vi aspetta…

Jennifer Lopez è unica e inimitabile: il VIDEO ti toglie le parole di bocca… vedere per credere!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo)

I due look che la splendida produttrice cinematografica e discografica statunitense sfoggia nel videoclip non si differenziano soltanto per l’outfit, ma anche per le acconciature totalmente diverse: nelle prime immagini, infatti, Jennifer ha i capelli raccolti in un tiratissimo chignon, che le scopre e le risalta il suo bel viso.

Nel secondo look, invece, la favolosa ballerina porta i capelli sciolti e mossi: una capigliatura decisamente più giovanile e sbarazzina.

Una cosa è certa: qualsiasi look sfoggi, la strepitosa cinquantaduenne rimane sempre uno schianto!

Il post è stato sommerso da una valanga di mi piace e commenti, tutti più che positivi. Tra questi si legge ad esempio: “Ti amiamo regina“; “Wow così sexy?”; “Sei la migliore”; oppure “Bellissima!”.

Non ci sono dubbi: gli utenti del web hanno perso la testa per lei!