“L’Eredità”, Flavio Insinna prima ride poi arriva il colpo di scena: incredibile

A “L’Eredità” cambia tutto: Flavio Insinna non ci crede ma succede davvero come non accadeva da un po’. Si fa festa

Non ci si annoia mai a “L’Eredità” con Flavio Insinna. Il game show di Rai 1 resta uno dei programmi più longevi e amati della tv regalando sempre sorrisi e belle emozioni nel prime-time della rete ammiraglia di Stato.

I concorrenti si alternano, scorrono sullo schermo, anche se c’è sempre qualcuno che si fa ricordare più di altri come il super campione Massimo Cannoletta che ha battuto ogni record.

Ieri sera a “L’eredità” dopo alcune settimane di fiacca si è tornati a brindare. Flavio Insinna prima si è divertito a scherzare con la concorrente Barbara e poi ha assistito al colpo di scena. Occhi tutti puntanti sullo schermo. Ma cosa è successo?

“L’Eredità”, prima la confusione e poi il colpo di scena

Nulla di scritto a “L’Eredità”, tutto dipende dalla bravura e dall’astuzia dei concorrenti. Nella puntata di ieri c’è stato prima un bel testa a testa, al Triello, per contendersi l’ultimo posto disponibile tra il campione Federico e la new entry Barbara.

La sfida è stata serrata fino a quando Barbara è andata in confusione e proprio non è riuscita a trovare la risposta corretta. Le ha provate tutte combattendo contro il tempo fino a dire anche “Coso” come parola. Questo tentativo disperato ha fatto molto sorridere Flavio Insinna che ha ribadito “Coso era bello”.

“Un coso generico andava bene” ha poi ironizzato la concorrente che però ha dovuto lasciare lo studio. Ma le belle emozioni non sono affatto finite. La sfida del Triello ha eletto Stefano alla sfida finale che ha portato ad un vero colpo di scena. Ben 110 mila euro il montepremi per il quale ha giocato alla Ghigliottina.

“Robin, Niente, Nome, Centomila, C’è” le parole a sua disposizione per trovare la soluzione. Il montepremi si è parecchio ridotto ma Stefano spezza lo stallo delle scorse settimane e con la parola “nessuno” si aggiudica la vittoria.

Si festeggia in studio come non si faceva da tempo ed il colpo di scena, quando ormai nessuno se lo aspettava, fa gioire i telespettatori e Flavio Insinna.