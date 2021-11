Marco Liorni, lui è bellissimo, ma sua moglie è pazzesca. La FOTO della donna..

Conoscete la moglie del carismatico showman Marco Liorni? La sua, seppur poco esposta sotto i riflettori, è una bellezza mozzafiato.

L’autore e conduttore romano di “Italia Sì” dal 2018 e poco dopo di “Reazione A Catena”, Marco Liorni, muove i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo a metà degli anni ’90, occupandosi di questioni sportive cronaca nera per il piccolo schermo. Raggiunta la popolarità di amatissimo showman approda in qualità d’inviato a “Verissimo” pochi anni più tardi, sino a divenire mano mano una costante presenza televisiva.

Il conduttore, dichiaratosi di recente e fermamente incline a preferire la monogamia, si è legato sentimentalmente soltanto tre volte nel corso della sua vita. Dopo la prima relazione, e poi la fine del matrimonio con l’ex moglie Cristina, nel 2014 sorvolerà nuovamente a nozze con la sua attuale e bellissima compagna di viaggio.

Marco Liorni, chi è la bellissima moglie del brillante conduttore?

La dichiarata fedeltà dello showman si sposa dunque molto presto, dal loro primo incontro, con la carismatica Giovanna Astinolfi. A seguito di aver fatto la sua conoscenza nel corso di un’esperienza radiofonica in cui la coppia ha lavorato in semplice amicizia uno al fianco dell’altra, i due hanno poi scoperto di essere fatti per restare assieme. Il loro rapporto pare infatti che riesca a rasentare la perfezione. Stando almeno agli standard e alle dichiarazioni proferite dallo stesso Liorni in una sua recente intervista.

Oltre al primo figlio, Niccolò nato dalla prima un’unione del conduttore, Giovanna ed il noto volto di Rai uno, a sei anni dal loro matrimonio ed un lungo fidanzamento alle loro spalle, hanno ad oggi due meravigliose bambine, Emma e la primogenita Viola. Più tardi lo showman desidererà mostrare al suo pubblico quali siano state le dinamiche di quel loro primo incontro. “Ho lavorato lì per un mese. Poi un giorno, mentre passavo sotto gli uffici della radio è mancato poco che non la investissi con l’auto. Ho dovuto inchiodare. Sono sceso, abbiamo cominciato a parlare. Mi ha colpito prima di tutto il fatto che mi guardasse dritto negli occhi. Poi ho scoperto il suo carattere, che è sempre positivo”.

Poi sulle prime impressioni riguardo alla dolce metà, Marco, racconta “avevo notato i suoi occhi puri, il suo sorriso sincero” ammette Liorni non dimenticando infine di porre l’accento anche sul “suo carattere forte ma anche molto morbido e allegro”.

Queste sarebbero dunque le particolarità più evidenti del volto poco noto al piccolo schermo e al gossip. Ma, a quanto pare, di reale e straordinaria bellezza. D’altronde non ci sarebbe del tutto da sorprendersi viste anche le lodi che quotidianamente riceve il suo partner, in virtù della sua altrettanto manifesta autenticità.