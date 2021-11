Dopo la brutta esperienza a “Matrimonio a prima vista” uno dei protagonisti del reality sembra aver ritrovato l’amore: le foto su Instagram testimoniano tutto.

Martedì 16 novembre è andata in onda l’ultima puntata di “Matrimonio a prima vista Italia 2021”. Dopo la fine del reality è abitudine che le tre coppie che hanno partecipato all’esperimento sociale raccontino al pubblico cos’è successo dopo la fine delle riprese, e così è stato anche quest’anno. Purtroppo, però, i protagonisti raccontano spesso di finali infelici e separazioni.

Matrimonio a prima vista, la foto su Instagram testimonia il tradimento

Quest’anno una delle coppie più famose del reality è stata quella composta da Manuel Felici e Dalila Cantagallo. Nonostante all’inizio delle riprese i due avevano entusiasmato il pubblico, mostrando una compatibilità evidente sin da subito, con il passare dei giorni le cose si sono complicate. Dalila affermava infatti che il marito non fosse davvero attratto da lei, ma che si sarebbe fatto andar bene chiunque pur di restare in televisione. Da quel momento in poi la loro relazione si è deteriorata, e dopo l’ultimo incontro con gli esperti del reality Dalila e Manuel hanno deciso di divorziare e non rivedersi mai più.

Felici non avrebbe impiegato troppo tempo a dimenticare l’ex moglie. Dalila, infatti, ha raccontato di averlo incontrato in compagnia di un’altra donna già prima del divorzio “ufficiale” di fronte alle telecamere. Poco dopo è stato lo stesso Manuel a presentare sui social la ragazza che ha conquistato il suo cuore, pubblicando una fotografia in sua compagnia.

Manuel sembra davvero molto felice in compagnia della fidanzata, e pare proprio che la brutta esperienza a “Matrimonio a prima vista” lo abbia aiutato a capire ciò che vuole davvero nella vita: un amore autentico e genuino, privo dei condizionamenti della televisione.