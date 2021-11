Mattino 5 nella bufera: “E’ vergognoso”. Pubblico furioso

Brutta avventura per la trasmissione “Mattino 5”, esplodono i commenti di rabbia da parte del pubblico attraverso i social

Il programma di Mediaset, condotto da Francesco Vecchi e Federica Panicucci è stato attaccato in diretta dal suo stesso pubblico. Sui social impazzano i commenti negativi rivolti alla trasmissione.

Al centro dell’attenzione del programma negli ultimi giorni vi è stato il caso Flavia Vento. La showgirl ha raccontato della spiacevole esperienza vissuta: dopo aver lasciato un commento sul profilo social di Tom Cruise è stata contatta da un fake che si fingeva il famoso attore. La Vento ha dichiarato di essere rimasta in contatto con lui per mesi.

L’intento era sicuramente quello di aiutare chiunque si dovesse trovare in un situazione simile ad aprire gli occhi e riuscire a uscirne.

Flavia Vento a Mattino 5, è bufera

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mattino 5 (@mattino5tv)

Il pubblico però non si è mostrato per nulla soddisfatto e felice di ascoltare ancora una volta i guai di Flavia Vento. Fin da subito, durante la diretta della trasmissione, attraverso diversi canali social sono imperversati i più disparati commenti. Gli spettatori del programma hanno attaccato la trasmissione ed i suoi contenuti definendola “inguardabile”, “vergognosa”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>>> Federica Panicucci, la notizia più bella comunicata a “Mattino 5”

“Avete toccato il fondo”. Gli utenti social si sono espressi senza alcuna pietà e senza mezzi termini nei confronti della questione. Un pubblico stufo dell’attenzione dedicata ad un singolo personaggio e alla relativa vicenda.

Il programma si trova quindi al centro della bufera e passerà sicuramente dei guai se non dovesse riuscire a soddisfare ancora il suo pubblico e a fidelizzarlo nuovamente.

Per il momento da parte dei conduttori non è giunta nessuna replica. Considerata l’importanza del programma, da sempre punto di riferimento della programmazione mattutina Mediaset, non si esclude che a breve arriverà una risposta da parte dell’intera redazione, dai conduttori e perché no da parte della stessa Flavia Vento.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>>> Giulia Stabile, il gesto che ha spiazzato il pubblico di Canale 5

Come reagirà il pubblico a quel punto? Sarà pronto a “perdonare” la celebre trasmissione o abbandonerà la nave?