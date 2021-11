Incidente sul lavoro all’interno della sua ditta: imprenditore perde la vita

Tragedia a Limidi di Soliera, in provincia di Modena, dove ieri pomeriggio un imprenditore di 87 anni è morto in seguito ad un incidente avvenuto nella sua ditta.

Un imprenditore di 87 anni ha perso la vita in un drammatico incidente sul lavoro. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri in una ditta di Limidi di Soliera, in provincia di Modena. L’anziano, titolare dell’azienda, pare stesse trasportando, con un muletto, un blocco di alluminio, quando improvvisamente sarebbe stato travolto da quest’ultimo. Inutili i tentativi di soccorso da parte dell’equipe medica del 118 giunta sul posto.

Modena, travolto da blocco di alluminio nella sua ditta: morto imprenditore di 87 anni

Lutto a Limidi, frazione del comune di Soliera, in provincia di Modena, dove ieri pomeriggio, lunedì 29 novembre, è morto Giancarlo Lari, imprenditore 87enne e titolare della Artiglio Spa, azienda che si occupa della realizzazione di macchinari per la segheria.

Lari, riportano alcune testate locali e la redazione di Fanpage, è rimasto vittima di un incidente sul lavoro avvenuto proprio all’interno della sua ditta, sita in via Archimede. Stando alle prime ricostruzioni, l’87enne si trovava alla guida di un muletto e stava trasportando un blocco di alluminio che, per cause ancora da chiarire, lo avrebbe travolto non lasciandogli scampo.

Sul posto, in pochi minuti, sono arrivati i sanitari del 118, ma per l’imprenditore era ormai troppo tardi. Allo staff medico non è rimasto altro che il compito di constatarne il decesso, sopraggiunto per i gravissimi traumi riportati nell’incidente. Considerata la gravità della situazione era stata fatta atterrare anche l’eliambulanza per un eventuale trasporto in ospedale.

Degli accertamenti per chiarire le cause di quanto accaduto all’interno della ditta si stanno occupando i carabinieri di Soliera, arrivati insieme ai soccorsi.

Il sindaco di Soliera, Roberto Solomita, attraverso un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, ha espresso il proprio cordoglio e quello di tutta la cittadinanza alla famiglia della vittima.