Nicola Pisu rivela finalmente chi sia la sua Miss Italia preferita da sempre. Scopriamo di chi si tratta.

L’esperienza al GFVip Grazie alla madre

Nicola Pisu come tutti sanno è figlio di Patrizia Mirigliani, la famosa organizzatrice del celebre concorso di bellezza Miss Italia. Lo stesso Nicola, ospite in questi giorni di Radio Radio, ha dichiarato ai microfoni del programma di aver avuto la possibilità di entrare all’interno della casa del Grande fratello proprio grazie alla madre.

E’ stata quindi l’amorevole madre a raccomandarlo grazie anche al conduttore del programma Alfonso Signorini.

L’esperienza di Pisu al GFVip 6 è stata sicuramente forte, grazie anche a Miriana trevisan con cui ha vissuto un intenso flirt all’interno della casa. Flirt interrotto bruscamente da parte della Trevisan che ha dichiarato di vedere Nicola solo come un amico.

Ma la donna più importante della vita di Nicola Pisu è sicuramente un’altra. Il giovane e la madre Patrizia sono estremamente legati; lei stessa aveva provato ad avvisarlo dell’inaffidabilità di Miriana Trevisan.

In quanto figlio dell’organizzatrice del concorso Miss Italia, Nicola non può intrattenere rapporti e relazione amorose con nessuna delle partecipanti al concorso e neanche con la Miss in carica. Si tratta di un regolamento molto rigido, per evitare il rischio di raccomandazioni e complicazione simili, a cui Nicola non può sottrarsi. Il giovane aveva raccontato la “triste” storia ai suoi fans tramite una diretta su instagram.

Pisu non si mostra però particolarmente preoccupato da questo divieto, non ha bisogno di altre donne quando ha al suo fianco la donna più importante della sua vita. Con una foto ha finalmente svelato chi sia la sua Miss Italia preferita.

Di recente ha infatti postato sul suo canale social di instagram un bellissimo scatto che lo ritrae con la madre Patrizia, insieme felici e sorridenti, con tanto di tag e dedica scritta a posta per lei “la mia miss preferita da tutta la vita”.

I commenti di apprezzamento e di affetto da parte dei fans non hanno tardato ad arrivare. La coppia madre-figlio ha riscosso veramente molto successo.

