Nunzia De Girolamo ha postato uno scatto strepitoso su Instagram: la conduttrice, nonostante il freddo, sfodera un outfit bollente.

Nunzia De Girolamo sta spopolando sui social network: dopo il successo di ‘Ciao Maschio’, la conduttrice ha iniziato ad ottenere sempre più consensi sul web condividendo con frequenza scatti a dir poco sbalorditivi. La nativa di Benevento, nella giornata di ieri, è stata ospite a ‘La vita in diretta’: l’ex politica ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni.

Nunzia, questa sera, ha svelato un dettaglio della sua vita privata condividendo una fotografia devastante sui social network. Nonostante queste giornate freddissime di fine novembre, la 46enne sfodera un outfit ‘estivo’.

Nunzia De Girolamo, outfit pazzesco e posa bollente: si alza la temperatura

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia De Girolamo (@nunzia.degirolamo)

Nunzia, con un po’ di anticipo rispetto alla tradizione, ha deciso di addobbare l’albero. Nonostante il freddo che sta incalzando sul nostro paese, la nativa di Benevento indossa una canotta estiva e pantaloncini cortissimi che mettono in evidenza il suo didietro e che scoprono le sue gambe spettacolari. La posa bollente attira l’interesse degli ammiratori con facilità disarmante.

“Per essere freddo, è freddo. Ma vi assicuro che questo albero di Natale mi fa sudare. Non si vede dal mio abbigliamento? Voi avete iniziato con gli addobbi natalizi?“, ha scritto l’ex Ministro in didascalia. Classe, eleganza ed esplosività: il volto di ‘Ciao Maschio’ fa impazzire la platea e fa salire la temperatura sul web. Non a caso, i followers sottolineano il loro stato d’animo. “Così ci fai sudare…”

Nunzia è inginocchiata sul pavimento e sta mettendo i festoni e le palle sull’albero. Nonostante la pandemia in corso e l’arrivo delle nuove varianti che terrorizzano il mondo, c’è voglia di respirare un po’ di aria natalizia e di rilassarsi dopo periodi molto difficili.