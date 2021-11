A poche ore dal suo entusiasta “godiamoci l’imprevedibile” il cantautore Al Bano mostra il ritratto di un drammatico vuoto nella sua vita.

Il cantautore Al Bano, ora fra gli avvincenti protagonisti dell’attuale parentesi danzante condotta da Milly Carlucci in “Ballando Con Le Stelle“, continua in questi ultimi giorni a lasciar risuonare con naturalezza le note appartenenti alla storia contemporanea, quanto più antica, della sua vita.

In attesa della già da lui presentata serie televisiva, prossimamente in uscita e realizzata in collaborazione con Rai Fiction, alcune presenti dichiarazioni dell’artista condivise in rete nel corso di questa mattina di fine novembre avrebbero istantaneamente commosso l’animo del suo pubblico.

“Pieno di te…” Al Bano mostra il drammatico vuoto di una vita da romanzo – le FOTO toccanti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Al Bano (@albano_official_)

Al Bano racconta in didascalia alla sua ultima serie di scatti, vintage e toccano, di come il 29 novembre del 1970 “nasceva a Roma la mia primogenita Ylenia…” Visualizzando ad uno ad uno ricordi di inestimabile valore l’artista ripercorrere alcuni dettagli del suo passato. “Per 23 anni l’ho vista crescere, cantare, leggere, studiare e poi il drammatico vuoto! La Vita ti dà… la Vita ti toglie! Resterai sempre nel mio cuore… Da sempre pieno di te“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Diletta Leotta lo fa per la “prima volta”: l’annuncio a sorpresa spiazza tutti – FOTO

Messaggi di sostegno, affetto e solidarietà dai fan del cantautore di origini pugliesi dall’umiltà ben svelatasi nel corso degli anni del suo percorso artistico. “Siete due genitori fantastici“, scriverà infatti un utente fra i commenti al post condiviso, “che hanno offerto stimoli, viaggi, presenza e soprattutto Amore“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Vanessa Incontrada sostituita? Il motivo è da brividi: ora tutta la verità

L’amatissima coppia composta da Al Bano e Romina Power continuerebbe infatti ancora oggi, e nonostante la moltitudine di cambiamenti necessari ed imprevedibili che la vita ha finora attraversato assieme, ad emozionare coloro che hanno avuto il piacere di conoscerli. E oltre al riferimento diretto con la magia delle loro performance canore, ad avvertire lo stesso calore umano in cui i loro ammiratori non avrebbero mai smesso, quasi familiarmente, di riconoscersi.

E oltre al riferimento diretto con la magia delle loro performance canore, ad avvertire lo stesso calore umano in cui i loro ammiratori non avrebbero mai smesso, quasi familiarmente, di riconoscersi.