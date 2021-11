Roma, è giallo sulla donna di 44 anni trovata in fin di vita sul Raccordo Anulare

Nessuna pista è stata chiusa dalla Polizia della Capitale che sta indagando sulla vicenda al momento incerta accaduta sabato sera scorso.

Un automobilista sabato sera scorso verso le 22 l’ha vista accasciata a terra nella corsia di emergenza del Grande Raccordo Anulare, all’interno della galleria al chilometro 35 e 800, quello che conduce alla via Aurelia.

Immediata la chiamata ai soccorsi che sono giunti prontamente sul posto e l’hanno portata immediatamente al vicino policlinico di Tor Vergata per tutti gli accertamenti.

Gravi le condizioni della donna di 44 anni al momento del ritrovamento: impaurita, con una frattura importante al bacino e molte escoriazioni sul corpo. Al momento è già stata interrogata dalla Polizia ma bisognerà però attendere ancora qualche giorno per avere delle risposte certe.

Caso aperto a 360 gradi: indaga la Polizia Stradale, nessuna pista è esclusa

La donna, di cui al momento non si conoscono le generalità e la nazionalità, è stata trovata a bordo strada e non si sa se si sia lanciata da un’auto in movimento per salvarsi oppure sia stata scaraventata giù dal guidatore.

Gli inquirenti hanno sequestrato le telecamere della galleria e attendono di visionare le immagini per avere una quadra di quanto accaduto.

La signora al momento ha dato informazioni confuse su quanto le è successo, ancora tanta la paura addosso per rivelare cosa ha vissuto con terrore sabato sera.

Sembra che con sé non avesse né documenti né cellulari, solo il cappotto è stato rinvenuto poco lontano dal luogo del suo ritrovamento. Motivo questo che farebbe pensare proprio alle due ipotesi al momento al vaglio, anche se nessuna pista è esclusa e gli agenti indagano a tutto tondo per chiudere il caso il prima possibile.