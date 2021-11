In occasione del 51esimo compleanno di Ylenia Carrisi, mamma Romina Power cede ai ricordi e rivela: “Quando uscivi di casa..”

Romina Power non abbandona la speranza di ritrovare sua figlia Ylenia Carrisi, scomparsa ormai 27 anni fa, a New Orleans, negli Stati Uniti. Di lei da allora più nulla. Il corpo non è mai stato ritrovato e nonostante tante segnalazioni, indiscrezioni e rivelazioni, non si è mai arrivato a nulla di concreto.

Per papà Al Bano, Ylenia è morta proprio in quel maledetto fiume, è lì che si sarebbe buttata sua figlia. Per mamma Romina, invece, la speranza di ritrovarla non si è mai sopita. E così dopo che il cantante di Cellino San Marco ha ribadito, solo pochi giorni fa, la sua convinzione sulla morte della sua primogenita, Romina si rifugia nei ricordi.

Romina Power su Ylenia Carrisi: “Quando uscivi di casa”

Ieri è stata una data piena di dolore per Romina Power. Sarebbe stato, infatti, il compleanno di Ylenia Carrisi, e lei come ogni anno l’ha celebrata sui social. Una ferita, quella della scomparsa della figlia, che non si è mai rimarginata e che diventa ancora più profonda in quei momenti che dovevano essere speciali e non possono più esserlo.

Mamma Romina ha pubblicato una serie di foto ricordo, momenti felici che mostrano tutta la bellezza e lo splendore di Ylenia. Tra tutti c’è uno scatto della sua primogenita pronta per andare in tv. Ebbene sì, Ylenia aveva iniziato da poco la carriera in tv ed era già al fianco di Mike Bongiorno su Canale 5 in un vero cult degli anni Ottanta e Novanta, “La ruota della fortuna”.

Romina ha rivelato cosa diceva sempre sua figlia prima di uscire di casa: “Quando partecipavi a questa trasmissione, prima di uscire dicevi, speriamo che i miei amici non stiano guardando!”. Un ricordo dolce e amaro nello stesso tempo.

Ylenia oggi sarebbe una donna matura, avrebbe compiuto 51 anni e tornando indietro nel tempo il suo ricordo fa sempre molto male per mamma Romina. Ma nonostante questo i ricordi ed i bei momenti non li cancella.