Serie A, 15^ giornata: i consigli sulla formazione da schierare

Nel pomeriggio le prime gare della 15^ giornata di Serie A: le probabili formazioni e i consigli su chi schierare al Fantacalcio in questo turno.

Tra poche ore prenderà il via la quindicesima giornata di Serie A e contemporaneamente il turno di Fantacalcio. I partecipanti alle leghe dovranno, dunque, schierare la formazione, per cercare di conquistare una vittoria ed acciuffare punti, prima dell’inizio delle gare in programma alle 18:30.

Fantacalcio, 15^ giornata di Serie A: probabili formazioni e consigli

Chiuso domenica sera il 14esimo turno di Serie A, oggi le squadre torneranno in campo per le prime gare del terzo turno infrasettimanale della stagione.

La quindicesima giornata si aprirà con i due match Fiorentina-Sampdoria e Atalanta-Venezia in programma alle 18:30, e proseguirà in serata con Salernitana-Juventus e Verona-Cagliari. Il turno si concluderà giovedì con il confronto tra Lazio e Torino. Di seguito le probabili formazioni di tutte le partite in programma ed i consigli al Fantacalcio.

Atalanta-Venezia: martedì 30 novembre, ore 18:30

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Maehle; Pasalic, Ilicic; Zapata.

Venezia (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Ampadu, Tessmann, Busio; Aramu, Henry, Johnsen.

Consigliati: Musso (A), Zappacosta (A), Maehle (A), Pasalic (A), Zapata (A), (V), Aramu Henry (V).

Fiorentina-Sampdoria: martedì 30 novembre, ore 18:30

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Gonzalez, Vlahovic, Saponara.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Verre; Caputo, Quagliarella.

Consigliati: Biraghi (F), Bonaventura (F), Vlahovic (F), Saponara (F), Yoshida (S), Candreva (S) Caputo (S).

Salernitana-Juventus: martedì 30 novembre, ore 20:45

Salernitana (3-5-2): Belec; Gyomber, Veseli, Gagliolo; Ranieri, L. Coulibaly, Di Tacchio, Obi, Zortea; Bonazzoli, Simy.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Pellegrini; Bernardeschi, Locatelli, Bentancur, Kulusevski; Dybala, Kean.

Consigliati: Obi (S), Bonazzoli (S), Szczesny (J), Cuadrado (Juventus) Locatelli (J), Dybala (J), Kean (J).

Verona-Cagliari: martedì 30 novembre, ore 20:45

Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Casale; Faraoni, Ilic, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.

Cagliari (4-4-2): Radunovic; Bellanova, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Nandez, Marin, Grassi, Dalbert; Joao Pedro, Keita.

Consigliati: Faraoni (V), Ilic (V) Barak (V), Simeone (V), Nandez (C), Marin (C). Joao Pedro (C).

Bologna-Roma: mercoledì 1 dicembre, ore 18:30

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Orsolini, Svanberg, Dominguez, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Diawara, El Shaarawy; Mkhitaryan, Zaniolo; Abraham.

Consigliati: Soriano (B), Arnautovic (B), Veretout (R), El Shaarawy (R), Abraham (R).

Inter-Spezia: mercoledì 1 dicembre, ore 18:30

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Bastoni, D’Ambrosio; Dimarco, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Dumfries; Dzeko, Lautaro Martinez.

Spezia (4-3-3): Provedel; Ferrer, Erlic, Nikolaou, Bastoni; Kovalenko, Maggiore, Sala; Verde, Nzola, Gyasi.

Consigliati: Handanovic (I), Dimarco (I), Brozovic (I), Calhanoglu (I), Lautaro Martinez (I), Maggiore (S), Nzola (S).

Genoa-Milan: mercoledì 1 dicembre, ore 20:45

Genoa (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vasquez, Masiello; Sabelli, Sturaro, Badelj, Rovella, Cambiaso; Ekuban, Pandev.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic.

Consigliati: Sturaro (G), Cambiaso (G), Pandev (G), Theo Hernandez (M), Kessié (M), Saelemaekers (M), Ibrahimovic (M).

Sassuolo-Napoli: mercoledì 1 dicembre, ore 20:45

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogério; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Scamacca, Raspadori.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.

Consigliati: Berardi (S), Scamacca (S), Mario Rui (N), Fabian Ruiz (N), Insigne (N), Mertens (N).

Torino-Empoli: giovedì 2 dicembre, ore 18:30

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Buongiorno; Vojvoda, Pobega, Lukic, Aina; Pjaca, Linetty; Sanabria.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Tonelli, Luperto, Parisi; Stulac, Ricci, Henderson; Bajrami; Pinamonti, Cutrone.

Consigliati: Milinkovic-Savic (T), Bremer (T), Pobega (T), Sanabria (T), Bajrami (E), Pinamonti (E), Cutrone (E).

Lazio-Udinese: giovedì 2 dicembre, ore 20:45

Lazio (4-3-3): Reina; Lazzari, Patric, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Udinese (3-4-2-1): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Udogie; Pussetto, Deulofeu; Beto.

Consigliati: Milinkovic-Savic (L), Luis Alberto (L) Felipe Anderson (L), Immobile (L), Udogie (U), Deulofeu (U), Beto (U).

La formazione ideale per la 15^ giornata

Formazione ideale (3-4-3): Musso (Atalanta); Cuadrado (Juventus), Faraoni (Verona), Dimarco (Inter); Felipe Anderson (Lazio), Calhanoglu (Inter), Veretout (Roma), Locatelli (Juventus); Sanabria (Torino), Lautaro Martinez (Inter), Zapata (Atalanta).

Nel weekend la Serie A tornerà in scena per la sedicesima giornata della stagione: nel pomeriggio di sabato 4 dicembre i primi anticipi. A dare il via ai giochi il Milan che ospiterà a San Siro la Salernitana.