Serie B, risultati e classifica dopo 14ª giornata di campionato

Si è conclusa la 14ª giornata del campionato di Serie B 2021/22: i risultati delle partite e la classifica del torneo cadetto.

Con il posticipo che si è disputato ieri è terminata la 14ª giornata del campionato di Serie B 2021/22.

Il quattordicesimo turno del torneo cadetto si è aperto venerdì 26 novembre con due partite. Si tratta di quella tra Crotone e Vicenza, che ha visto i veneti vittoriosi per 0-1 grazie al gol di Stefano Giacomelli al 67′, e di quella tra Lecce e Ternana, conclusasi sul punteggio di 3-3.

In questo caso ad andare in rete per i salentini sono stati Zan Majer all’11’ e Gabriel Strefezza al 43′ ed al 58′. Per gli umbri realizzazioni da parte di Cesar Falletti al 10′, Alfredo Donnarumma al 56′ e Anthony Partipilo al 72′.

Nella giornata di sabato 27 novembre vittoria di misura per 1-0 da parte dell’Alessandria sulla Cremonese grazie alla marcatura di Mattia Mustacchio al 49′.

Successo esterno della SPAL sul Cosenza per 0-1. Decisivo il gol di Giuseppe Rossi al 58′. Ospiti in dieci dall’83’ a causa dell’espulsione di Francesco Vicari.

Il Benevento ha superato la Reggina con un netto 4-0. In rete Mattia Viviani all’11’, Gianluca Lapadula al 24′, Artur Ionita al 57′ e Andres Tello al 69′.

Pareggio per 1-1 tra Ascoli e Monza. Autori delle realizzazioni Abdekhamid Sabiri su calcio di rigore all’8′ per i marchigiani e Mattia Valoti al 33′ per i lombardi.

Pari anche tra Frosinone e Pordenone per 2-2. Doppietta di Gabriel Charpentier, marcatore al 74′ ed al 90+6′, per i ciociari. Gol di Alberto Barison al 48′ e di Nicolò Cambiaghi all’86’ per i friulani. Questi ultimi in inferiorità numerica per via del cartellino rosso ricevuto da Hamza El Kaouakibi al 59′.

Vittoria sul campo del Brescia da parte del Pisa per 0-1. A decidere la partita è stato il gol di Giuseppe Sibili al 70′.

Gara terminata in parità per 1-1 tra Perugia e Cittadella. Umbri in vantaggio al 38′ grazie alla marcatura da parte di Ryder Matos, raggiunti però al 78′ dalla rete di Giacomo Beretta.

Anche la gara tra Como e Parma si conclusa per 1-1. Lombardi avanti grazie al gol di Ettore Gliozzi al 52′, a cui ha risposto Roberto Inglese per i ducali all’85’.

Serie B, i risultati delle partite della 14ª giornata di campionato

Crotone-Vicenza 0-1

Lecce-Ternana 3-3

Alessandria-Cremonese 1-0

Ascoli-Monza 1-1

Benevento-Reggina 4-0

Cosenza-SPAL 0-1

Frosinone-Pordenone 2-2

Brescia-Pisa 0-1

Perugia-Cittadella 1-1

Como-Parma 1-1

La classifica dopo la 14ª giornata del campionato cadetto

Pisa 28

Brescia 27

Lecce 25

Frosinone 23

Benevento, Cremonese, Ascoli, Reggina 22

Perugia, Cittadella 21

Como 20

Ternana, Parma 18

SPAL 17

Cosenza 15

Alessandria 14

Crotone 8

Vicenza 7

Pordenone 4