Sonia Bruganelli non riesce a trattenere le lacrime: “Mancherà tanto”

Per Sonia Bruganelli è un brutto giorno, lo ha rivelato su Instagram dove ha pubblicato una foto che ha commosso il web

Sonia Bruganelli è l’opinionista della sesta edizione del “Grande fratello vip” ed insieme alla sua collega Adriana Volpe non perde occasione di dire la sua ai coinquilini della casa più spiata d’Italia.

E’ conosciuta da tutti per essere un’imprenditrice e moglie di Paolo Bonolis e grazie al reality sta diventando sempre più nota anche sui social dove condivide con i fan alcuni momenti delle sue giornate.

Sonia Bruganelli, l’annuncio commovente sui social – FOTO

Sonia Bruganelli ha pubblicato uno scatto insieme al suo grande amore: il papà. La foto risale al periodo dell’infanzia e i fan non hanno potuto fare a meno di notare la somiglianza tra i due.

Padre e figlia si coccolano con un abbraccio, lei indossa una maglia fuxia e lui una a righe. Poi la didascalia che rimanda ad un lutto.

“Da oggi papà avrai un amico in più lì su con te…a noi qui giù lui mancherà tanto … #doctorLaser per gli altri per noi solo FRANCESCO”. Ha scritto sotto al post.

Da queste parole si evince che la Bruganelli ha perso un caro amico di famiglia ed insieme alla morte del padre, avvenuta già in precedenza, il vuoto si fa ancora più grande.

“Che bell’uomo che era tuo padre, come vi assomigliate”, qualcuno ha commentato sotto al post e poi ancora “Il tuo papà era un bell’uomo, ma tu sei bellissima”.

Giorno dopo giorno, l’opinionista del “Grande fratello vip” diventa sempre più dolce ed empatica. La Bruganelli si è dovuta impegnare per farsi ammirare e stimare dal pubblico italiano che all’inizio non riusciva proprio a farsela piacere. Adesso, invece, sembra che le cose abbiano trovato il giusto equilibrio e sono in tanti a supportarla e a sostenerla.