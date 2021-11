Stefano De Martino si confessa e svela il lato più intimo di sé stesso. In tutto questo c’entra il figlio Santiago avuto da Belen

Stefano De Martino da quando ha chiuso definitivamente la storia d’amore con Belen Rodriguez sta cercando di rimanere il più possibile lontano dal gossip. Dopo lo stacco definitivo dalla moglie, anche per lui non sono mancate le insinuazioni di nuove donne anche se in realtà non c’è mai stata una conferma da parte sua e né tantomeno foto compromettenti che potessero dimostrare qualche liaison.

Al momento pare che Stefano sia un papà single e anche sereno che si divide tra lavoro ed il piccolo Santiago che ama più di ogni altra cosa.

Stefano De Martino ed il “ricatto perenne”: la verità

Proprio sulla sua condizione di papà Stefano De Martino si è lasciato andare nella recente intervista che ha rilasciato a Vanity Fair. Non c’è spazio per l’amore, le donne e tutto questo mondo. L’ex ballerino parla solo di lavoro e di famiglia, quella che per lui rappresenta il figlio avuto da Belen Rodriguez.

Parlando del suo essere genitore, Stefano si è raccontato a cuore aperto: “Si impara a essere vulnerabili dai propri figli” ha detto rivelando di sentirsi sempre in “una condizione di ricatto perenne e debolezza” perché tutto quello che riguarda i figli “è il bene più prezioso”.

E rimanendo sull’argomento famiglia il conduttore non ha potuto non fare un accenno alla sua Napoli e alle sue origini che gli hanno insegnato ad essere umile verso le persone, la vita e le opportunità che si presentano. Un grande esempio per lui è dato da suo nonno che gli ha insegnato a non dare a tutti lo stesso grado di confidenza.

Infine sulla televisione, Stefano si è dimostrato un tradizionalista. “La vera ragione di esistere della televisione è, per me solo nella maniera tradizionale” ha detto.

L’ex allievo di “Amici” dice no alle piattaforme e alla grande possibilità di scegliere perché quando c’è troppa comodità si rischia di sbagliare.