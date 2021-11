“Storie italiane”, Vladimir Luxuria in lacrime: “Sono stata picchiata”

“Storie italiane” ha commosso i telespettatori con un racconto che ha lasciato tutti a bocca aperta, ecco cosa è successo a Vladimir Luxuria

Eleonora Daniele è tornata in diretta alla guida del programma “Storie italiane” e in questo primo giorno della settimana ha affrontato un tema di vitale importanza: il bullismo. Ha invitato in studio alcuni genitori che hanno perso i loro figli, vittime di violenza.

I loro racconti hanno lasciato il pubblico senza parole. Tra gli ospiti era presente anche Vladimir Luxuria, anche lui vittima di bullismo che ha voluto riportare la sua storia.

“Storie italiane”, Vladimir Luxuria: un esempio per tutti

E’ stata una puntata ricca di emozioni e lacrime, ma quello che ha lasciato tutti a bocca aperta è stato il racconto di Vladimir Luxuria. La conduttrice inizia il discorso riferendosi all’ospite in studio e affermando: “Vladimir è come rivivere il tuo passato”.

“Anche io sono stata colpita, picchiata, ho portato dei lividi. Io le considero medaglie alla resistenza – ha spiegato Luxuria – perché io sono una che ha saputo resistere, però esistono i pugni dati con le mani e quelli dati con le parole”.

L’ospite ci tiene a sottolineare di non sottovalutare il peso delle parole. “Se non se ne parla e non si fa nulla, noi facciamo in modo che i ragazzi che sono bulli oggi diventino criminali domani”.

“Anche a te hanno colpito o erano solo offese fisiche, come hai detto prima facevano la pipì sulle tue scarpe negli spogliatoi?” La Daniele chiede poi a Vladimir Luxuria che risponde: “Io sono stata picchiata, continuavano ad insultarmi e la mia unica speranza era quella che si impietosissero, io piangevo e imploravo di smettere”. Ha poi aggiunto di aver vissuto tutto questo nella solitudine, senza dare un peso ai suoi genitori.

Il suo racconto è già diventato virale, la testimonianza di Luxuria deve essere da esempio per tante persone che si trovano ancora oggi ad essere vittime di bullismo e violenze.