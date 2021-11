“C’è troppa tensione”. Soleil Sorge toglie il fiato, il web è ai suoi piedi FOTO

Soleil Stasi Sorge è nella casa del Grande Fratello Vip: dopo due mesi dall’inizio di questo percorso, le cose si stanno decisamente complicando

Soleil Sorge è una delle concorrenti più amate di questa edizione del Grande Fratello Vip. Non a caso, ogni volta che finisce al televoto viene premiata come favorita dal pubblico. Sta facendo un percorso davvero molto intenso e importante, nella casa si è avvicinata tantissimo ad Alex Belli e per questo è molto spesso al centro delle dinamiche delle puntate. A lungo andare questo rapporto però potrebbe penalizzarla, infatti per l’ennesima volta è finita al televoto perché qualcuno nella casa non approva il suo comportamento.

Soleil Sorge sempre più bella: record di likes sui social

In occasione di questo ultimo televoto, a cui è finita insieme a donne che non erano mai state nominate, la preoccupazione sta crescendo perché sono senza ombra di dubbio tutte concorrenti fortissime e dunque la competizione questa volta si fa ardua. Ormai sono trascorsi più di due mesi dall’inizio del programma e i televoti sono sempre più difficili, bisogna rimboccarsi le maniche e fare di tutto per salvare i propri preferiti.

In questi giorni i suoi social si sono riempiti di appelli, con tutti i link che servono per poterla votare e salvare, con la speranza di vederla ancora nella casa più spiata d’Italia per continuare questa sua esperienza insieme a tutti i suoi compagni. L’ultimo scatto di lei con un giubbotto verde, è stato pubblicato proprio prima della puntata: “Diamoci dentro che ci restano poche ore!”.

La foto si è riempita di likes e di commenti di apprezzamento nel giro di poco: “Faremo di tutto per salvarla, e non solo: noi riusciremo a farle vincere addirittura questa edizione!”