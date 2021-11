“Uomini e Donne”, lo studio si ribella contro di lei. Intervengono tutti, anche Maria. Il VIDEO

“Uomini e Donne”, lo studio si è ribellato nei confronti di Tina Cipollari. Anche Maria De Filippi non ha trattenuto il proprio pensiero su di lei

Ancora una volta, le dinamiche di “Uomini e Donne” sono state animate dal feroce scontro tra Marcello Messina e Armando Incarnato. I due cavalieri, che hanno abbondantemente dimostrato di non sopportarsi, non potrebbero essere più diversi l’uno dall’altro. Se Marcello, proprio nella puntata in onda oggi, ha comunicato di voler abbandonare il programma – dopo aver conosciuto una donna al di fuori dello studio -, Armando è invece uno dei veterani del parterre maschile.

Quest’ultimo, dopo l’annuncio del rivale, non ha mancato di attaccarlo con toni aspri e polemici. “Tu scappi perché hai paura che si sappia che la donna che hai conosciuto è la stessa della segnalazione che ho portato io“: questa la stoccata di Incarnato. Tina Cipollari, inaspettatamente, ha preso le parti del partenopeo e si è scagliata duramente contro Messina. Una decisione che ha scatenato una vera e propria rivolta da parte del pubblico.

“Uomini e Donne”, lo studio si ribella contro di lei. Intervengono tutti, anche Maria – VIDEO

La puntata odierna di “Uomini e Donne” non è sicuramente partita con il piede giusto. Marcello Messina, dopo aver annunciato di aver conosciuto una donna al di fuori dello studio, avrebbe voluto lasciare la trasmissione di Maria De Filippi con il sorriso. Le insinuazioni di Armando Incarnato, tuttavia, hanno riportato a galla vecchi malumori che, a quanto è parso, non si erano affatto risolti. “La donna che dici di aver conosciuto dieci giorni fa è la stessa di cui si parlava nella segnalazione che ho portato io“: questa l’accusa che il partenopeo continuava a rivolgere a Messina.

Marcello, nel difendersi, si è guadagnato l’applauso unanime dello studio, compreso quello dell’opinionista Gianni Sperti. “Non ho nulla da nascondere, ho persino mostrato alla redazione una foto di questa donna” – ha replicato Messina senza alcun tentennamento – “Tu piuttosto sei qui da quattro anni, possibile che non hai mai conosciuto qualcuna al di fuori?“. L’unica che sembrava parteggiare per Incarnato era Tina Cipollari, che non ha affatto creduto alle parole di Marcello: “Questo tuo innamoramento repentino è strano, Armando ha ragione a dubitare“.

Le sue osservazioni non sono affatto andate giù al pubblico, che ha iniziato ad inveire contro l’opinionista, applaudendo invece Marcello. “Maria, possiamo provare che questa donna è realmente una nuova conoscenza per lui?“, ha chiesto la Cipollari, per nulla convinta della spiegazione del cavaliere. Maria De Filippi, inaspettatamente, non ha esaudito il desiderio dell’opinionista.

“Non vedo perché fare queste cose Tina, non ha alcun senso“, ha replicato la conduttrice, lapidaria. La Cipollari, di fronte all’ostilità dello studio e della De Filippi, non ha potuto far altro che ingoiare l’amaro boccone.