“Uomini e donne”. Isabella Ricci, l’anti Gemma, possiede un vero e proprio status symbol. L’oggetto dal valore stratosferico

“Uomini e donne”. Protagonista del dating show di Maria De Filippi è Isabella Ricci. La regina del trono over è apparsa sui social con un oggetto di grandissimo valore

Isabella Ricci è un’imprenditrice di 63 anni nata a Roma ma che vive a Ravenna. Famosa per la sua partecipazione al dating show di Maria De Filippi “Uomini e Donne”, è la regina del trono over.

É considerata da molti l’anti Gemma Galgani; il temperamento più caciarone di quest’ultima si contrappone, infatti, all’aplomb della Ricci. Ex giocatrice di pallacanestro, ha alle spalle un passato da modella. In linea con l’attuale trend riguardo l’hair style delle donne più mature, mantiene una lunga e florida capigliatura dalle tinte argentee.

Isabella Ricci: quell’oggetto apparso sui social che fa gola a molti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Isabella Ricci (@isabellaaricci.real)

Isabella Ricci, nonostante la laurea in Lettere e Filosofia ottenuta all’università “La Sapienza” di Roma, ha creato la sua fortuna mettendo in piedi, insieme a tre soci, un’azienda dedicata alla cura degli animali dal nome di “Pet Village”, specializzata nel fornire prodotti di eccellenza ai nostri amici a quattro zampe.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Stefano De Martino, papà single svela le sue debolezze: “Una condizione perenne..”

È stata sposata in passato ma non ha avuto figli. La sua unione è finita circa 15 anni fa e non ha mai rinunciato all’idea di trovare un nuovo amore. A “Uomini e Donne” è emersa grazie alla sua eleganza, lo charme e la classe di cui è dotata.

Tra i corteggiatori che sembrano aver attirato maggiormente la sua attenzione c’è Fabio Mantovani, pilota 66enne di aerei civili della linea Meridiana, nato a Milano. Le cose tra i due sembrano andare a gonfie vele.

Isabella Ricci ha un nutrito numero di fan sulla sua pagina Instagram, canale social che conta al momento oltre 103 mila follower. L’ultimo post pubblicato risale a circa 3 giorni fa in cui, in un momento di pausa, la donna è ritratta mentre legge i messaggi che le arrivano da parte degli ammiratori.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> “GF Vip” Alex Belli ancora nel mirino: il VIDEO hot lo incastra, il siparietto non lascia fraintendimenti

L’attenzione viene catturata, però, da un oggetto che è posto sul tavolino accanto a lei. Si tratta di una borsa, non una qualunque. É, infatti, una Kelly di Hermès che rappresenta un vero e proprio status symbol. Alcuni modelli arrivano a prezzi esorbitanti: dai 28mila euro fino ai quasi 100mila di una Kelly 28. Quella classica in paglia costa 81.604 euro.

Non c’è che dire: un vero tocco di qualità per Isabella Ricci.