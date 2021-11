Giulia Salemi ha pubblicato un video in occasione di questo Black Friday che è quasi terminato: il video ha fatto impazzire i suoi numerosi fans

Giulia Salemi è una delle influencer più amate del mondo del web. La sua carriera è cominciata quando era a malapena una ragazzina, ad oggi è una donna adulta con una carriera ben avviata. Tutto questo successo lo deve senza ombra di dubbio al Grande Fratello Vip, reality a cui ha partecipato per ben due volte. Se la prima volta è stata accusata di essere troppo ingenua e acerba, la seconda è entrata nella casa da donna adulta, matura e pronta ad affrontare questa avventura per la seconda volta.

Giulia Salemi bellissima sui social: il video che ha mandato in tilt

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a G I u l I a S a l e m I ( @ g I u l I a s a l e m i)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Natacha Eguía compleanno in grande stile con un mini abito di lustrini – FOTO

Giulia adesso su Instagram ha quasi due milioni di followers che la seguono, anche se la sua carriera oramai ha poco a che fare con il web perché sta lentamente realizzando il suo sogno di diventare una famosa conduttrice. La stiamo vedendo accanto a Gaia Zorzi al timone del GF Vip Party, opportunità arrivata subito dopo la fine di Salotto Salemi, e prossimamente la vedremo anche su altri schermi.

I social per lei sono soltanto un mezzo per comunicare con i propri followers in questo momento e per dare loro consigli su tantissime cose. Come nell’ultimo caso, Giulia ha pubblicato un video in cui mostra ai fans tutti i capi che ha acquistato su Shein in occasione di questo Black Friday che sta giungendo a termine proprio nelle ultime ore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Signora i limoniii”, Barbara D’Urso affascina Firenze: trasparenze, pizzo e lustrini. Una vera diva – FOTO

“Vestiti che cadono dal cielo, un sogno” scrive Giulia nella didascalia della foto. In seguito, ricorda ai suoi fans che mancano davvero poche ore per poter approfittare delle offerte del Black Friday su Shein.