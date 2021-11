Wanda Nara esagerata sui social network: la showgirl apre la giacca e le mette in mostra.

Wanda Nara continua a conquistare le prime pagine di tutti i quotidiani per le problematiche del suo matrimonio. Qualche settimana fa, suo marito Mauro Icardi avrebbe incontrato la China Suarez in un albergo: secondo le indiscrezioni che circolano sul web, tra l’attaccante del Paris Saint Germain e l’attrice ci sarebbero stati soltanto baci.

Wanda è prima scappata a Milano, poi è tornata a Parigi riprendendosi il marito. I due hanno rotto nuovamente, ma a quanto pare sono di nuovo insieme. Maurito, per farsi perdonare, le ha anche fatto un regalo da 300mila euro. Nonostante tutto questo polverone, la 34enne è sempre più attiva sui social network: qualche istante fa ha pubblicato uno scatto da paura in cui apre completamente la sua giacca.

Wanda Nara apre la giacca e le mette in mostra: paurosa

Wanda, poco fa, ha postato in rete un nuovo scatto da fantascienza. Nonostante il freddo di fine novembre, la showgirl decide di aprire completamente la giacca e di restare in top scollato. Le sue bombe vengono contenute con difficoltà e mandano in visibilio gli utenti. “Sei la regina indiscussa“, ha scritto un utente che la segue da tempo.

Alle spalle della classe 1986 si erge in tutta la sua grandezza la meravigliosa Tour Eiffel. Wanda sta festeggiando un traguardo importantissimo per la sua carriera: la nativa di Buenos Aires ha raggiunto i 10 milioni di followers su Instagram. La 34enne ha tra le mani tantissimi palloncini a forma di cuore.

Mentre i due cercano di ricucire il rapporto, la China ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni in diretta tv. “Mi vergogno molto di questo scandalo, anche se non sembra. C’è una cosa che non capisco: le donne mi chiedono sempre spiegazioni, mentre gli uomini non vengono mai giudicati“.