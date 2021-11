Pochi giorni alla semifinale di X Factor che decreterà ufficialmente chi saranno gli artisti a giocarsi la vittoria finale. Annunciato a sorpresa un artista italiano davvero incredibile: ecco cosa farà

Continua la preparazione dei cinque semifinalisti di X Factor che giovedì 2 dicembre tenteranno il tutto per tutto per aggiudicarsi un posto nella finale che si terrà al Forum di Assago giovedì 9 dicembre. Chi la spunterà? Il sesto appuntamento con il talent sarò costituito da una doppia manche che terrà gli artisti, e il pubblico, con il fiato sospeso fino alla fine. Nel corso della puntata ai concorrenti sarà data la possibilità di salire sul palco per duettare con alcuni noti musicisti italiani e internazionali. Il primo a essere annunciato ha scatenato l’entusiasmo dei telespettatori: ecco di chi si tratta.

Tra i super ospiti della semifinale di X Factor ci sarà anche lui: con chi duetterà

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da X Factor Italia (@xfactoritalia)

La scorsa settimana a lasciare la gara sono stati Le Endrigo, band di Emma, e Nika Paris, roster di Mika. Decisioni che hanno scatenato non poche polemiche, in particolar modo sull’esclusione dalle fasi finali di artiste donne. A rimanere in gara sono infatti gIANMARIA, Fellow ed Erio, insieme alle due band Baltimora e Bengala Fire.

La semifinale sarà costituita da due manche: una basata sull’esibizione delle cover e una sui duetti. I talenti saranno affiancati da noti artisti e saliranno sul palco per delle performance davvero speciali.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Aurora Ramazzotti ha i tratti orientali. Michelle Hunziker confessa…

Il primo artista a essere stato annunciato è uno dei cantautori più amati sulla scena italiana: Samuele Bersani. Quest’ultimo duetterà insieme a gIANMARIA nel brano “Spaccacuore“. Il pubblico ha reagito con grande entusiasmo alla notizia e lo stesso hanno fatto il diretto interessato ed Emma che ha condiviso l’annuncio accompagnandolo a due semplici parole: “Che emozione“.

Attraverso gli account social di X Factor è stato comunicato anche chi sarà ad affiancare Fellow, roaster di Mika. Per lui arriva un artista internazionale, Benjiamin Clementine, con il quale duetterà sul brano “I Won’t Complain“.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Stefano De Martino, papà single svela le sue debolezze: “Una condizione perenne…”

Nel corso dei prossimi giorni saranno annunciati tutti gli altri ospiti e i duetti dei restanti artisti in gara. Il pubblico potrà seguire la semifinale di X Factor su Sky Uno e Now Tv giovedì alle ore 21:25.