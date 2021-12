Fino a dove può spingersi l’inspiegabile sensualità di Elisabetta Gregoraci? La proposta della soubrette verrà accolta con prontezza dai suoi fan.

Timorosi di restare increduli di fronte a tanto ardore? Ma d’altronde dev’essere difficile porsi un freno quando sei Elisabetta Gregoraci. Poliedrica, idealista e con un amore spassionato per l’indipendenza, la carismatica ed ambiziosa showgirl nata sotto il segno dell’Acquario è un esempio da venerare sin dai suoi fragorosi esordi televisivi con “Miss Italia“, o diretta da Carlo Vanzina sul grande schermo, sempre alla fine degli anni ’90.

Dopo aver partecipato con entusiasmo alla recente edizione di “Scherzi A Parte“, condotto da Enrico Papi, una sorpresa inattesa regalerà non poche emozioni al pubblico in rete. Il nuovo completo ed altrettanto le nuove intenzioni della soubrette in questa mattinata d’inizio dicembre, soltanto a poche settimane dalle festività natalizie, metteranno in risalto suo sex-appeal. Appena sfoggiato, con inverosimile naturalezza dalla celebre soubrette di origini calabresi, un dettaglio sarà poi ben presto destinato ad arrivare “alle stelle“.

“Sì, l’abbiamo fatto” Elisabetta Gregoraci facile da amare: col nuovo il sex-appeal è superlativo – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

“Buongiorno a voi, come state?” chiede la showgirl in didascalia alla sua triplice condivisione di scatti. “Io ho recuperato il mio bambino a scuola…“, afferma Elisabetta tra un affascinante ritratto in primo piano, “un pranzo veloce…“, ed uno sfondo floreale capace di ottenere un meraviglioso contrasto tra l’artistica parete ed il suo leggendario outfit in tinte neutre. Il fine di tutto questo? Iniziare, seppur “con un po’ d’anticipo, a fare l’albero di Natale“.

Ma, prima d’inviare un abbraccio al suo seguito, Elisabetta desidererà rivolgere un ulteriore quesito ai suoi fan. “Voi l’avete già fatto?” La risposta sarà pressoché unanime: “sì, l’abbiamo fatto“. Ma i commenti non finiranno qui. “Che classe!“, continuerà difatti un utente. Complimentandosi con la showgirl per l’iconico cappello a banda larga indossato per l’occasione.

“Non c’è competizione…” commenterà in seguito un’ammiratrice della soubrette, e non tralasciando l’aggiunta di numerose fiammelle a scaldare ancor di più la situazione. “Sei inspiegabile“, concluderà più tardi un terzo utente, volendo forse rafforzare il concetto riguardante la sua bellezza, da sempre, “spettacolare“. Ed è per tal ragione che “il tuo albero sarà bellissimo come te“.

L’appuntamento quotidiano con Ely si concluderà poi con una curiosa domanda a proposito del suo look. “Qual’è il brand del cappotto che indossi?“