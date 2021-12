La compagna di Martinez ha dato sfogo ancora una volta alla sua tempra argentina, lo scatto ed il video postati hanno messo ko i fan.

Si tratta della bellissima compagna dell’attaccante dell’Inter e della nazionale argentina Lautaro Martinez. Lui e Agustina Gandolfo, la modella classe 1996 nata a Mendoza, vivono a Milano ormai da tempo in pianta stabile per consentirgli di ricoprire il ruolo nella squadra blu-nera.

Attivissima sui social, Agustina non perde occasione per mostrarsi ai suoi 883mila follower che la adorano e la venerano come fosse la regina di sensualità indiscussa del web.

Lo scorso febbraio è diventata mamma della piccola Nina ma nonostante la gravidanza a distanza di pochi mesi la modella e influencer è in super forma fisica, ogni scatto postato nella sua pagina Instagram è una vera tentazione. Vediamo dove si trovava ieri e come ha smosso gli animi ancora una volta. Agustina gioca a carte scoperte.

Agustina Gandolfo manda in manicomio, seno esplosivo decisamente illegale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Agustina (@agus.gandolfo)

“Vinito y 🐟 siempre 🥰” ha scritto Agustina, ovvero “Vino sempre”. La modella si trovava infatti in un ristorante milanese con degli amici, davanti a lei un piatto di pesce e pomodorini che ha accompagnato ad un calice di vino bianco frizzante portato alla bocca con fare scherzoso e provocante.

Non solo lo scatto di lei mentre si disseta con il nettare degli dei ma anche un breve video mentre si aggiusta i capelli mossi e dà il meglio di sé. Si può infatti vedere molto bene in questo primo piano un décolleté super esplosivo che emerge prepotente dalla scollatura della blusa rosa baby di viscosa.

Non si riesce a scostarle gli occhi di dosso, manda in manicomio in pochi istanti sapendo di vincere con grande facilità. In pochissime ore è stata letteralmente sommersa di like e commenti estasiati da parte dei fan: “La argentina más bella en milano ❤️❤️ dentro y fuera 🔥❤️”, “Ti amo”, “Hai capito El toro😍”, “Cotto e mangiato!!”. Come dar loro torto!