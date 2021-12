Un presa di coscienza emozionante da parte di Ambra Angiolini cambia le carte in tavola. L’attrice torna sui suoi passi ravvivando una passata questione di cuore.

Portati a termine vittoriosamente gli strascichi della passata relazione con l’allenatore Massimiliano Allegri, l’attrice romana Ambra Angiolini continua a sostenere di giorno in giorno e magistralmente i suoi progetti artistici. Eppure una novità sul fronte amoroso, che però sembra ripercorrere strade già intraprese dalla “Sara” di “Per tutta la vita“, torna inaspettatamente a far vibrare gli animi dei suoi fan.

Attiva più che mai in sostegno della lotta alla violenza contro le donne, assumendo un ruolo di primo piano per la nuova campagna realizzata dalla Fondazione Vodafone, “Otto Su Dieci“, Ambra è attualmente impegnata con un già amatissimo spettacolo teatrale. “Il Nodo“, in rappresentazione nella serata di ieri ed in quella di oggi, lunedì 1 dicembre, al Teatro Sociale di Cittadella in occasione della sua stagione di prosa, pare stia difatti ricevendo un considerevole riscontro da parte del pubblico. Ma vediamo adesso di approfondire la questione sull’emozionante dettaglio riguardante la sua vita sentimentale.

Ambra Angiolini torna al suo fianco: per lui il “nuovo sentimento” è commovente

Dopo aver scoperto un dettaglio non del tutto piacevole sul tradimento del suo ex partner, Ambra ha preso nuovamente in mano la sua vita decidendo di concentrare questa volta le sue energie su se stessa. A sostenerla nei momenti di maggiore difficoltà, seppur durati fortunatamente non troppo a lungo, amici, colleghi e sopratutto la sua primogenita Jolanda. A tal proposito, il tatuaggio del soffione “per sempre”, approvato dallo stesso Francesco Renga, pare abbia rappresentato il primo passo verso un futuro di amore reciproco e serenità.

La grande fiamma dell’attrice, che si identifica con facilità, da parte dei fan della coppia, con la personalità dell’acclamato cantautore, ora alle prese con un inedito ed attesissimo album, ha finalmente preso una decisione. Quella di legarsi ancora una volta alla dolce e tenace Ambra.

Francesco non ha atteso a lungo per diffondere il suo entusiasmo. “Si è risvegliata la splendida umanità e unità“, ha dichiarato l’artista in un recente post su Instagram. Quello nato tra i due si presenterebbe dunque come “un nuovo sentimento che unisce tutti“. In realtà, il cantautore, aveva già accennato alla questione durante i primi mesi di pandemia. Ambra e Francesco hanno infatti deciso di unire ancora una volta le loro forze per sostenere la raccolta fondi “AiutiaAMObrescia“.

“Questo è un bene” ha ammesso in conclusione l’artista canoro, “perché si è persa anche tra i nostri cantanti“.