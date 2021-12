Ambra Lombardo, immortalata dal letto di casa seminuda, è una gioia per gli occhi: il tris di foto regala sensazioni uniche.

Una bellezza quasi imbarazzante quella di Ambra Lombardo, la modella sicula che sta riscuotendo un incredibile successo nelle reti nazionali. Uno sguardo penetrante ed un fisico perfetto, qualsiasi cosa indossi le calza divinamente. Ogni scatto racchiude in sé tutta la bellezza mediterranea di Ambra ed i fans rimangono a bocca aperta, volta per volta.

Il suo profilo Instagram è molto seguito, i followers infatti non vogliono perdersi nemmeno un post di quelli che pubblica. Per la gioia del web, Ambra è solita postare del nuovo contenuto come il suo ultimo post che lascia senza fiato: “Non ti fa freddino?😂” scrive un fan… nonostante la temperature rigide, queste foto fanno venire voglia di estate.

Ambra Lombardo seminuda a letto è pura estasi: le foto sollevano le temperature

In questi giorni in Italia le temperature particolarmente rigide hanno costretto la popolazione a recuperare il vestiario invernale. Ambra da perfetta siciliana, nonostante il freddo e le piogge che interessano l’isola, ha il sole dentro e lo diffonde sul web. il tris di foto che propone sono state scattate tutte nello stesso momento e dal lettone di casa sua.

Lo scenario è già stuzzicante, un dettaglio che a qualcuno non è sfuggito e poi la sua presenza domina la scena. La modella indossa un body nero molto striminzito, nella seconda foto si vede chiaramente come sia eccessivamente sgambato.

Il gioco di stringhe lungo la schiena e laterali favoriscono l’incredibile visione: ogni lato emerge nella sua bellezza. I commenti non tardano ad arrivare, Ambra viene elogiata per la sua bellezza e per un corpo da invidia.

Le foto in body stanno già facendo perdere la testa: “La più bella al mondo e dell’universo” o ancora “Gnocca pazzesca”. Stavolta non ci sono commenti originali ma solo una pioggia di aggettivi che comunque – pur nella loro semplicità – sottolineano il fascino della modella.