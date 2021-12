Spiazzanti le dichiarazioni rivolte alla talentuosa artista canora e concorrente di “Amici” in virtù dei suoi recenti comportamenti fuori dalla trasmissione.

Un triste risvolto su questioni amorose pare stia tentando di mettere a rischio la serenità di una giovanissima concorrente della storica trasmissione di Canale 5, quella di “Amici – di Maria De Filippi“. Le ultime dichiarazioni pubblicate in queste ore su Instagram hanno molto presto carpito l’attenzione dei fan dell’allieva.

L’amante del bel canto aspira difatti ad apprendere i segreti del mestiere affidandosi ad reciproco rapporto di visibile feeling con una delle beniamine della trasmissione. La nota conduttrice, e qui membro della commissione insegnanti, Lorella Cuccarini.

“Amici” fan pallidi dopo le dichiarazioni di astio sull’amata concorrente

Presa in causa sulla delicata questione emersa oggi, tramite alcuni interventi sulla piattaforma social del suo ex fidanzato, è l’artista canora classe 1999 e dall’irresistibile dolcezza, Silvia Cesana. Ma ormai riconosciuta dai telespettatori, e suoi ascoltatori, con il principesco pseudonimo di Sissi, quanto per il suo “emozionante talento”. La cantante infatti non è nuova al piccolo schermo. Ha già mosso i suoi primi passi ad “X Factor” ed affermandosi più tardi sul palco dell’Ariston con il coinvolgente brano di “Per Farti Paura”.

“Come faccio a non pensare a te per ore ore, non sei qui mi fai impazzire“, recita nella canzone l’artista. Ed una situazione forse per certi versi simile alla realtà, si è poi presentata quest’oggi sotto gli occhi di tutti. L’ex fidanzato dell’allievi ha voluto ufficializzare la conclusione della loro storia d’amore, invitando i rotocalchi a sfumare l’attenzione su questioni private. Ma non senza aggiungere la sua versione dei fatti. “Mi ha lasciato via chiamata cellulare, dopo un anno, inventandosi scuse”.

Il comportamento della cantante si sarebbe presentato, secondo tale punto di vista, come una qualche forma di strategia dunque, stando alle parole dell’ex fidanzato di Sissi. E che lei avrebbe messo in atto, forse per avvicinarsi ad un altro allievo della trasmissione.

“La verità è semplicemente che le piace quello…“, ha perciò puntualizzato il ragazzo. Ma stranamente senza specificare la reale identità di questo sconosciuto ammiratore.