Anna Tatangelo ha postato alcuni video interessanti tra le sue stories di Instagram, sguardo ammiccante e labbra di fuoco: fan al settimo cielo.

Anna Tatangelo sta facendo parlare molto di sé per le sue performance in televisione: la nativa di Sora fa innamorare anche i telespettatori con i suoi outfit strepitosi e con la sua sensualità illimitata. Un paio di giorni fa, ad ‘All Together Now’, ha stupito tutti con una gonna trasparente. Tra lei e Michelle Hunziker, il programma di Mediaset sta facendo furore.

La storica ex di Gigi D’Alessio non sta sbagliando più un colpo nella sua carriera e sta diventando sempre più popolare. Sui social, i suoi contenuti da crepacuore non passano mai inosservati. Quest’oggi, la 34enne ha pubblicato alcuni interessantissimi video tra le sue stories di Instagram. I seguaci notano subito tutto: la cantante, sul letto, seduce la sua platea.

Anna Tatangelo provocante sul letto, sguardo ammiccante: occhio alle forme

Anna, questo pomeriggio, ha interagito con i suoi followers condividendo alcuni video e rispondendo alle domande dei fan. La classe 1987 ama questo genere di format e ogni tanto regala questi momenti a chi la segue. In uno di questi brevi filmati, la cantante è comodamente distesa sul letto e fa impazzire gli ammiratori con uno sguardo ammiccante. Le sue labbra di fuoco sono irresistibili e intrigano i fans.

La Tatangelo è piuttosto coperta ma la maglia presenta trasparenze fenomenali: in alcuni frame, si vede anche il reggiseno. Le sue forme pazzesche si riescono ad intravedere: con ogni singolo contenuto la nativa di Sora riesce a scaldare gli animi.

Dopo la rottura con D’Alessio, e un periodo di stallo, la 34enne si è legata sentimentalmente al rapper Livio Cori. I due sono molto affiatati e sui social compaiono spesso dediche e messaggi d’amore: il napoletano ha restituito il sorriso alla bellissima Anna.