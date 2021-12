Anna Tatangelo, anche in questo primo giorno di dicembre, ha catalizzato le attenzioni del popolo del web con uno scatto straordinario.

Anna Tatangelo è bravissima ed estremamente talentuosa: in molti la conoscevano soltanto come cantante e invece la nativa di Sora ha sorpreso tutti in questi mesi. La 34enne è diventata uno dei volti di punta di casa Mediaset: l’azienda ha deciso di affidarle ‘Scene da un matrimonio’, un format che qualche anno fa spopolava nelle principali reti della holding.

La classe 1987 è anche uno dei giudici di ‘All Together Now’, programma musicale molto divertente e intrigante che sta ottenendo ottimi numeri in prima serata la domenica sera. Anna, inoltre, è bravissima anche come influencer: i suoi scatti stupefacenti conquistano le attenzioni degli utenti con una facilità imbarazzante. Questa sera, l’artista ha offerto ai suoi seguaci un’immagine da mozzafiato, in cui sfodera una scollatura estrema.

Anna Tatangelo, scollatura profonda: la visuale è perfetta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Grazie per questo regalo” Elettra Lamborghini versione sexy Babbo Natale: alza tutto e mostra il fondoschiena – VIDEO

Anna, questa sera, ha usato i suoi canali social per sponsorizzare una linea di gioielli. La cantante indossa collana e bracciali molto belli. Il problema è che la nativa di Sora indossa un vestitino dotato di una scollatura generosa e profonda. La visuale è perfetta e il suo décolleté, così in bella mostra, incendia il web.

La sua sensualità non è assolutamente quantificabile, mentre la sua bellezza toglie letteralmente il respiro. In questi mesi, la Tatangelo ha abituato fin troppo bene il suo pubblico condividendo ogni singolo giorno contenuti da urlo. Un fisico come il suo, ovviamente, non passa mai in secondo piano.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Úrsula Corberó, vestitino attillato e le forme esplodono: la posa è vietata ai minori – FOTO

La classe 1987, in particolare nel corso dell’estate, ha inondato il suo profilo con fotografie e video in cui indossava costumi striminziti che coprivano praticamente niente. Tra lato A e didietro monumentale, gli occhi dei fans, quando vedono le sue foto, si perdono.