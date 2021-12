Bebé in arrivo, la coppia inaspettata lo annuncia sui social: fans in delirio

Roberto Valbuzzi, volto noto di “Cortesie per gli ospiti”, è pronto a diventare papà per la seconda volta: l’annuncio su Instagram!

Una notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno, che ha sconvolto non solo la coppia ma anche tutti i fans: Roberto Valbuzzi, amatissimo chef protagonista di “Cortesie per gli ospiti”, diventerà papà per la seconda volta! È stato il diretto interessato ad annunciare la notizia sui social, condividendo con il suo pubblico la notizia più bella che potesse ricevere.

Roberto Valbuzzi pronto ad allargare la famiglia, in arrivo il secondo figlio!

Roberto Valbuzzi e la sua compagna diventeranno preso genitori per la seconda volta. Lo chef ha annunciato la bella notizia condividendo una dolcissima fotografia sui social, dove lo si vede in compagnia della moglie e della primogenita. L’amatissimo volto televisivo, protagonista del programma di Real Time “Cortesie per gli ospiti”, ha annunciato di essere pronto ad allargare la famiglia: “Un altro piccolo chef sta crescendo” ha scritto sotto il post.

Roberto e la moglie si sono sposati parecchi anni fa e hanno già una bellissima bambina, ma sembrano intenzionati ad allargare ulteriormente la famiglia. E infatti un secondo bebè è già in arrivo! In realtà non sappiamo ancora se si tratta di una femmina o di un maschio, ma la notizia della gravidanza ha fatto comunque impazzire di gioia tutti i fans del cuoco. I followers della coppia non si sono fatti attendere, e la sezione commenti del post è già esplosa di auguri e abbracci virtuali ai genitori del piccolo in arrivo.

Anche la redazione di YesLife, ovviamente, si unisce agli auguri! L’arrivo di un bambino, quando desiderato, è sempre una grande gioia che fa piacere condividere non solo con amici e familiari, ma anche a chi ti segue virtualmente!