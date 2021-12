Belen e Antonino, la crisi è ormai insuperabile? La notizia dell’ultima ora: lei pizzicata con…

Belen e Antonino, la crisi è ormai insuperabile? Solo nelle ultime ore, sono emerse delle sconvolgenti indiscrezioni: dov’è la verità?

La liaison tra Belen e Antonino Spinalbese, fino a qualche ora fa, sembrava aver subito un’inevitabile battuta d’arresto. Stando alle testimonianze apparse sui canali social – poi confermate dagli stessi paparazzi -, i due non hanno vissuto insieme per un lungo periodo di tempo. Una crisi repentina e travolgente, arrivata a pochi mesi di distanza dalla nascita di Luna Marì.

I followers, che hanno attribuito la colpa di questa improvvisa distanza ad Antonino, non hanno mancato di attaccarlo tramite i social. Nelle ultime ore, tuttavia, è accaduto qualcosa che ha rimesso nuovamente in discussione tutto. L’indiscrezione lanciata da Chi ha a dir poco confuso le idee del pubblico: dove risiede la verità?

Belen e Antonino, la crisi è ormai insuperabile? I retroscena sconvolgenti

Nelle ultime settimane, la situazione tra Belen e Antonino si è ulteriormente complicata. Fino a pochi giorni fa, i due apparivano piuttosto distanti sui social, dove gli indizi lasciati dall’argentina erano inequivocabili. La Rodriguez, nei momenti trascorsi con la piccola Luna Marì, non si mostrava mai accanto al compagno. Per tale motivo, gli utenti non avevano mancato di attaccare duramente Spinalbese sotto alle sue pubblicazioni social.

“Bada a tua figlia!“, “Pensa alla tua famiglia“: queste sono solo alcune delle critiche che gli haters hanno rivolto ad Antonino. Tuttavia, nelle scorse ore, l’indiscrezione lanciata da Chi avrebbe rimescolato le carte in tavola. Nelle foto pubblicate dall’ultimo numero della rivista, la coppia è tornata a mostrarsi assieme.

I due, come riportato dal settimanale, sono usciti a passeggio in un parco di Milano. Con loro, l’adorata figlia che starebbe contribuendo alla riappacificazione tra mamma e papà. Stando a quanto dichiarato dal paparazzo che li ha immortalati, l’argentina avrebbe pronunciato una frase volta a chiarire la situazione, una volta per tutte.

“Noi due non ci siamo mai lasciati“: questa la riposta che Belen avrebbe fornito al fotografo. Che, per la coppia, sia definitivamente tornato il sereno?