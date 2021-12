Justine Mattera ha osato mostrando il suo corpo senza nulla indosso. Un capolavoro da infarto: curve da sogno.

Curve da sogno, fascino ipnotico, lineamenti angelici. Justine Mattera non smette mai di stupire il pubblico, anno dopo anno sempre più ammaliato dalla sua bellezza indescrivibile.

50 anni, nonostante il passare del tempo la sua forma è sempre smagliante, tanto che ogni suo contenuto condiviso sulla sua seguitissima pagina Instagram, scatena ogni volta le fantasie.

511 milioni di follower, il suo feed è una raccolta di scatti roventi in cui si la showgirl statunitense si mostra tra i suoi tanti impegni quotidiani: tra set, shooting e attimi spensierati, il fattore comune di ogni post è il suo fisico da urlo.

Non mancano poi foto dai momenti sportivi: la Mattera infatti, accanto al percorso sugli schermi, si dedica con costanza all’attività fisica, in particolare al nuoto, alla corsa e alla bicicletta, discipline che le assicurano la sua forma smagliante.

Justine Mattera senza nulla indosso: da infarto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

“Complimenti”, “Una bomba”, “La migliore”, “Una meraviglia”, sono solo alcune delle parole di apprezzamento che si leggono sotto all’ultimo post condiviso da Justine Mattera.

Un post con cui ha condiviso un disegno che l’è stato dedicato, in cui si è ritratta senza nulla indosso: il capolavoro ha fatto viaggiare l’immaginazione dei fan, proprio come accade a seguito di ogni suo scatto condiviso sulla sua gallery Instagram.

“Come sarebbe la vita senza censura? Grazie @keephla_kee per il disegno stupendo”, le parole della showgirl sotto al disegno che ha conquistato subito i fan, scatenatisi tra cuori e complimenti.

Non manca poi anche un aggiornamento mozzafiato nelle stories di Instagram in cui si è ripresa alla Triennale di Milano, intenta a vedere la mostra “The People I Like” del grande fotografo Giovanni Gastel: tra gli scatti spicca una foto in cui la showgirl è protagonista.