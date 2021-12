“Bomba totale”, Emma in mezzo a due uomini. La mattinata si accende di pura passione – FOTO

Emma Marrone, l’ultima foto pubblicata dalla salentina ha fatto implodere il web: accanto a lei, due uomini che il pubblico non si sarebbe mai aspettato di vedere

È ancora record di likes per Emma Marrone, la star della musica italiana il cui successo è ormai inarrestabile. L’ex volto di “Amici”, dai tempi in cui vinse il noto talent show, ha fatto parecchia strada, arricchendo il proprio bagaglio personale di esperienze formative ed emozionanti.

Dall’aver gareggiato sul palcoscenico dell’Eurovision Song Contest, all’attuale partecipazione ad “X Factor” nelle vesti di coach: pochissime artiste, alla sua età, possono vantare di simili primati. Anche su Instagram, i consensi raccolti dalla Marrone non fanno che aumentare ad ogni scatto. L’ultima compilation, pubblicata nella notte, ha seminato il panico sul web.

Emma in mezzo a due uomini. La mattinata si accende di pura passione – FOTO

L’ultima compilation postata da Emma Marrone ha fatto tremare il pubblico affezionato ad “X Factor”. Il team della cantante, che giovedì scorso ha perso la formidabile band de Le Endrigo, è composto solamente da Gianmaria, il rapper che con le sue canzoni è arrivato dritto al cuore di migliaia di telespettatori. In vista della semifinale, che avrà luogo giovedì 2 dicembre, i partecipanti saranno chiamati a duettare con le voci più importanti della musica italiana.

Gianmaria, come testimoniato da Emma attraverso l’ultima pubblicazione di Instagram, avrà il privilegio di esibirsi accanto a Samuele Bersani. La Marrone, nel postare i favolosi scatti che la ritraggono assieme ai due uomini, ha voluto condividere con i followers un momento di pura passione, quella che accomuna i tre artisti: la passione per la musica. Emma, che nella prima foto esibisce il suo miglior sorriso, appare letteralmente entusiasta dell’avventura che l’attende. Gli utenti, a giudicare dai commenti, non sono da meno.

“Bomba totale“, “Vedendo questo scatto, l’emozione mi ha raggiunto“, “La gioia dei vostri occhi“: queste le constatazioni dei fan, a fronte della felicità incontenibile dei tre protagonisti.