Can Yaman, il nuovo amore di Diletta Leotta: la reazione di lui ha lasciato il pubblico di stucco. L’indiscrezione clamorosa!

Un amore che aveva fatto sognare migliaia e migliaia di telespettatori. La giornalista più sensuale della televisione italiana e il divo turco che ha rubato il cuore a moltissime fan: nessuna unione sarebbe potuta apparire più perfetta. Eppure, ad inizio estate, qualcosa si è clamorosamente rotto tra Diletta Leotta e Can Yaman.

La conduttrice, recentemente intervistata da Silvia Toffanin, aveva ammesso senza alcuna remora le ragioni che l’avevano portata ad allontanarsi dal bell’attore. Una sofferenza con cui la Leotta ha dovuto fare i conti, ma che, allo stato attuale, si sarebbe attenuata grazie alla presenza di qualcuno di davvero speciale. Come ha reagito Can Yaman di fronte alle ultime indiscrezioni che riguardano la giornalista?

Can Yaman, il nuovo amore di Diletta Leotta. La reazione di lui colpisce

Ai microfoni di “Verissimo”, Diletta Leotta non aveva nascosto i motivi che l’hanno irrimediabilmente allontanata da Can Yaman. Un amore travolgente, quello che la giornalista ha provato per il bell’attore turco, che sarebbe stato vissuto con eccessivo trasporto ed intensità, fin dalle fasi iniziali. In aggiunta, la sovraesposizione mediatica non ha di certo contribuito al proseguimento di questa storia d’amore.

A distanza di mesi, tuttavia, la Leotta avrebbe aperto le porte del proprio cuore ad un altro uomo. Stiamo parlando del modello Giacomo Cavalli, che la giornalista avrebbe conosciuto poche settimane fa in vacanza ad Ibiza. I due, stando alle notizie diffuse dai media, si starebbero frequentando da un po’ di tempo, complice la passione irrefrenabile che sembrerebbe averli colti. Che la Leotta abbia definitivamente dimenticato Can Yaman? La reazione di quest’ultimo, a fronte della nuova liaison dell’ex, è inaspettata.

L’attore turco, allo stato attuale, avrebbe preferito non commentare i rumors inerenti alla Leotta. Tuttavia, anche Yaman è stato recentemente pizzicato con una collega, con la quale sta girando la fiction “Viola come il mare”. Che i due ex abbiano definitivamente voltato pagina?