“Lady e Mister Moser”, Cecilia e Ignazio infiammano il web. Il vestito di lei copre a malapena il punto più bello – FOTO

Cecilia e Ignazio, i fan li definiscono un “incastro perfetto”. La coppia è favolosa, l’abito di lei copre a malapena il punto dove non batte il sole

Se Belen Rodriguez sta attraversando una crisi sentimentale che la starebbe mettendo davvero a dura prova, per Cecilia Rodriguez le cose non potrebbero andare più diversamente. La modella, da oltre quattro anni, ha trovato il vero amore al fianco di Ignazio Moser, l’ex ciclista che, già all’interno della casa del “Gf Vip”, aveva conquistato il suo cuore. L’argentina, seguitissima su tutti i canali social, continua a pubblicare scatti da urlo assieme alla sua dolce metà. Proprio nella recente compilation, la sensualità sembra farla letteralmente da padrona.

Cecilia e Ignazio infiammano il web. Il vestito di lei copre a malapena il punto più bello – FOTO

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser formano una coppia affiatata ormai da quattro anni. I due, che furono travolti dalla passione ai tempi del “Grande Fratello Vip”, continuano ad essere l’uno il supporto dell’altra. Proprio di recente, l’ex ciclista ha affrontato dei seri problemi di salute che lo hanno portato a perdere parecchi kg. Il modello, in più di un’occasione, ha ribadito l’importanza della vicinanza della fidanzata: senza di lei, Moser non ce l’avrebbe mai fatta.

L’argentina, con la sua ultima pubblicazione social, ha palesato di fronte ai followers la sintonia che la lega al compagno. Cecilia e Ignazio, che si sono lasciati immortalare l’uno al fianco dell’altra, hanno esibito degli outfit a dir poco clamorosi. In particolare, i followers sono rimasti a bocca asciutta di fronte al fascino irresistibile della Rodriguez. Il vestito, corto oltre ogni immaginazione, riusciva a malapena a coprire il punto in cui non batte il sole: un trionfo di sensualità ed eros.

La complicità tra la modella e l’ex ciclista non ha mancato di emozionare i fan. “Lady e Mister Moser“, “Siete di una bellezza disarmante“, “Sempre al top“: questi rappresentano solo una minima parte dei complimenti arrivati alla coppia.