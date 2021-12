Charlene di Monaco ancora lontana dal palazzo. Spuntano nuovi dettagli sulle sue cure e su cosa sta facendo suo marito

Charlene di Monaco continua ad attirare l’attenzione dei media europei su di sé. I giorni passano ma lei è sempre lontana da Palazzo. Proprio dal Principato hanno fatto sapere che la principessa triste non prenderà parte agli impegni istituzionali almeno fino a Natale.

Si parla di una clinica fuori dal regno, in Svizzera, anche se da Palazzo non arrivano né conferme e né smentite. Il principe Alberto, infatti, ha fatto sapere che “al fine di proteggere il comfort e la privacy necessari per la sua guarigione, il luogo in cui si trova la principessa rimarrà strettamente confidenziale”.

Ma quello che emerge sulle sue cure e su cosa è disposto a fare il marito è davvero da brividi. Vediamo di cosa si tratta.

Charlene di Monaco, Alberto disposto a tutto per lei

Tra le tante voci che circolano sull’allontanamento di Charlene di Monaco dal Principato c’è anche quella di una crisi coniugale tra lei ed il principe Alberto. Nulla di tutto questo secondo la rivista Ici Paris che ha rivelato che il regnante sarebbe disposto a tutto pur di curare e far star bene sua moglie.

“L’esilio” forzato in Sud Africa con tre interventi per combattere una brutta infezione è stato difficile ma anche costoso e non da meno pare essere il soggiorno della principessa nella clinica nella quale si trova. Secondo la rivista, infatti, Alberto di Monaco sarebbe disposto a qualunque cosa per lei e starebbe sborsando centinaia di migliaia di euro per assicurarle le migliori cure.

Ici Paris parla di 300mila euro al mese. Questa la cifra che Alberto pagherà per le cure di Charlene. “La Principessa è seguita da più medici di diverse specialità – spiegano sul magazine – resterà in clinica per almeno 30 giorni”.

Tranquillità, riposo e un’equipe tra le migliori al mondo. Tutto questo è quello che Alberto al momento sta garantendo alla moglie tanto che da Palazzo hanno fatto sapere che “Charlene sta meglio, ma ha ancora bisogno di riposo e pace. Non è nel Principato, ma potremo visitarla molto presto”.