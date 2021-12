L’ultimo approfondimento di Giorgia Rossi si rivelerà presto “da copertina” lasciando senza fiato i suoi fan. E’ zoom sui lati più incantevoli.

La giornalista sportiva e conduttrice romana, Giorgia Rossi, si è esposta poche ore fa in un deciso appello a riguardo del raccapricciante episodio di violenza subito soltanto pochi giorni fa dalla collega Greta Baccaglia.

L’amata e talentuosa inviata di “Dazn” ha desiderato sottolineare il suo profondo disappunto in difesa di quanto accaduto alla collega, ammettendo come “all’ignoranza e all’imbecillità non c’è mai fine“. È triste ed avvilente quanto avvenuto in queste ore, seppur a ridosso delle pubbliche scuse dell’uomo, che difatti sembrano apparire all’occhio di molti come delle mere, ed ancora più gravi, giustificazioni. Ma anche di fronte a tale reazione Giorgia non è disposta ad arretrare. “Che una donna possa ancora essere considerata come oggetto è qualcosa di svilente” e ancora “fuori contesto e fuori tempo“.

“Sei da copertina” Giorgia Rossi mostra i suoi lati più belli, la posa è di fuoco – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Rossi (@giorgy0506)

A ricordare, invece, con anticipo il live che si terrà alle 18 di questa sera, in collegamento con “DAZN” in quel di Milano, torna alla carica sorridente e splendete come al suo solito, la giornalista. Alle sue spalle lo stadio di San Siro, Giorgia parla di Thiago Motta pronto ormai a ritrovare “il suo passato“. Infatti proprio quest’oggi si terrà ufficialmente la ripartenza dello Spezia. In una emozionante “rincorsa alla vetta dei nerazzurri“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Tu mi fai impazzire” Elisa De Panicis, spacco vertiginoso per un’occasione speciale: fan in estasi – FOTO

“Sei da copertina” commenteranno i fan dell’inviata che si è presentata questa volta in diretta sul campo da calcio con un meraviglioso tailleur viola ed un dolce vita bianco. La bionda chioma stavolta sarà trattenuta da una coda, volta forse a mostrare alla perfezione ciascuno dei suoi “lati più belli“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Belen e Antonino, la crisi è ormai insuperabile? La notizia dell’ultima ora: lei pizzicata con…

Nel mentre le giornate del campionato di Serie A continuano a susseguirsi con sempre maggior affiatamento, e Giorgia non smetterò di dimostrare, agli occhi del suo pubblico, di essere in ogni eventualità “la migliore“. Un'”incantevole creatura“, dunque. La giornalista ha indossato, secondo un parere unanime, un outfit ora difficile da dimenticare.

Ed a partire dal quale anche moltissime sue ammiratrici sembreranno voler prendere spunto. Ora non resta che attende la sfida di questa sera in sua compagnia.