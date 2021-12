“Da brividi”, Cristina Marino in intimo seduce il web: curve perfette – FOTO

Cristina Marino sorprende i fan con uno scatto bollente, la foto sta già facendo il giro del web: mai vista in questa versione così seducente

Cristina Marino è da tutti conosciuta per essere una modella e moglie di Luca Argentero, dal quale ha avuto anche una figlia. I due formano una delle coppie più seguite e note dello spettacolo e su Instagram non perdono occasione di pubblicare foto insieme.

Ultimamente, però, la modella è impegnata in varie campagne pubblicitarie e shooting fotografici e sui suoi social non rinuncia ad attirare l’attenzione dei fan con scatti bollenti.

Cristina Marino, in intimo è afrodisiaca: che spettacolo – FOTO

Seguita da mezzo milione di follower, Cristina Marino è un vulcano in eruzione. Sempre sul pezzo, non molla la presa e lascia spazio alle fantasie più nascoste dei fan. I suoi ultimi scatti sono un concentrato di energia, seduzione e sensualità.

Il post da poco pubblicato è già diventato virale, si tratta di una foto in bianco e nero dove la modella sfoggia un look sensazionale. Indossa un completo intimo ed è sdraiata sul letto, ha i capelli sciolti che le coprono leggermente il viso. Lo sguardo è provocante ed i fan non possono fare a meno di lasciare qualche commento.

“Vabbè quante volte ho detto meravigliosa? Non mi viene un aggettivo più bello”. Qualcuno scrive e poi ancora: “Da brividi”, qualcun altro aggiunge: “Bomba”. Insomma ancora una volta, la Marino ha fatto centro ed il pubblico non può fare altro che ammirarla.

I fan sono sempre pronti a supportarla e sostenerla, ormai è diventata una tra le modelle e personaggi dello spettacolo più seguiti. C’è chi vorrebbe vederla alle prese con qualche programma televisivo, ma per il momento la moglie di Luca Argentero ha altri progetti da portare avanti.