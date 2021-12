Come eliminare le scorie dal corpo: il detox che ti cambierà la vita

Seguire una buona alimentazione e uno stile di vita sano sono ottime abitudini durante tutto l’anno. Con il cambio di stagione però diventa ancora più importante: ecco come eliminare scorie e tossine grazie alla dieta detox.

Durante i principali cambi di stagione, autunno e primavera, è essenziale purificare il nostro corpo attraverso alcune routine che ci possono far recuperare il benessere. Difatti nei mesi precedenti si accumulano nel nostro organismo scorie, tossine e radicali liberi dannosi per il fisico. Bisogna però seguire le regole della natura: con il cambiamento del clima si vanno a modificare anche gli alimenti di stagione ai quali bisogna attenersi rigidamente. Ciò aiuterà il nostro corpo a mantenere una salute fisica e mentale che ci permetterà di svolgere nel benessere tutti i compiti della quotidianità. Ma come si purifica l’organismo? Scopriamolo insieme tramite questi consigli.

Come purificare il corpo: addio a tossine e scorie

Per depurare l’organismo è essenziale che reni e fegato lavorino al massimo delle loro capacità. Dunque risulta necessario avere assiduamente sulla tavola verdura di stagione, specificamente quella a foglie verdi. Per i più coraggiosi poi, una settimana di dieta vegetariana o vegana è ottimale in concomitanza del cambio stagionale. Grazie ai vegetali infatti il nostro corpo acquisisce un ingente livello di vitamina C che è un ottimo elemento antiossidante. Inoltre vanno ad aggiungersi al menu cereali e prodotti integrali, i quali ci garantiscono il benessere e la regolarità dell’intestino. Infine anche la frutta secca è un prezioso alimento per purificare il corpo poiché aiuta a contenere l’indice glicemico.

Al contrario vanno assolutamente evitati super alcolici, fumo e cibo spazzatura poiché causano un rilevante aumento di radicali liberi. Infine ci sono tutte le piccole regole che vanno a definire lo stile di vita sano: svolgere attività fisica almeno tre volte alla settimana, rilassarsi mentalmente anche attraverso l’aiuto dello yoga o della meditazione ed infine massaggi e saune aiutare a eliminare scorie sia all’interno del nostro corpo che al di fuori.

È fondamentale ricordare, in conclusione, che nessuna dieta o consiglio online possono sostituire il lavoro di un nutrizionista. Prima di iniziare un percorso del genere o una dieta detox, rivolgetevi agli esperti di settore e non ve ne pentirete.

