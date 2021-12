Elenoire Casalegno, il messaggio esplicito sui social. La conduttrice parla di rapporti sessuali e svela il modo giusto per viverli

Classe 1976, 183 centimetri di statuaria bellezza, Elenoire Casalegno incanta con il suo magnetico fascino milioni di fan fin dal suo debutto in televisione, datato 1994. Un esordio in grande stile, intraprende la sua carriera nel mondo dello spettacolo come presentatrice per il programma “Jammin“, in seguito la quale si susseguono importanti partecipazioni.

Collabora con Raimondo Vianello nella conduzione di “Pressing“, prendendo parte anche a “Scherzi a Parte“, guidato Lello Arena e Massimo Lopez. A distanza di oltre vent’anni dagli inizi totalizza ancora molto successo: dopo aver condotto “Vite da copertina” fino al 2020, è su Instagram che concentra principalmente la sua attività professionale.

Con più di 800 mila followers continua a rappresentare un punto di riferimento fuori dagli schemi, contraddistinta dalla personalità inconfondibilmente rock. Curve pazzesche e corpo scolpito, all’età di 45 anni dimostra di essere in splendida forma fisica. Lo fa anche attraverso l’ulitmo post, in cui tuttavia l’immagine passa in secondo piano, per lasciare spazio ad un esplicito quanto importante messaggio.

Elenoire Casalegno: “Non voglio essere bigotta”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenoire Casalegno (@elenoirec)

“Uno dei motivi per il quale vale la pena vivere è l’amore“, inizia così il messaggio che vuole lanciare Elenoire Casalegno su Instagram, con un’altissima e profonda riflessione che unisce tutti. Una componente importante per questo nobile sentimento è il coinvolgimento fisico, e la conduttrice lo sa bene: “Anche fare l’amore. Cosa c’è di più bello se non condividere emozioni intime con chi si ama? E non voglio essere bigotta, si può “amare” anche una notte“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE–> “Grazie per questo regalo” Elettra Lamborghini versione sexy Babbo Natale: alza tutto e mostra il fondoschiena – VIDEO

Sono innumerevoli le sfumature che può acquisire, ma non può mai mancare l’ingrediente principale secondo la showgirl: il rispetto. Proprio citando questa verità a volte dimenticata, ricorda al popolo del web la pandemia circolata negli anni ’80 e ’90, nel corso dei quali l’Hiv ha colpito innumerevoli vittime.

In questo modo la showgirl vuole sensibilizzare gli utenti all’uso di una protezione: “Il profilattico viene considerato un dispositivo medico utile per prevenire le gravidanze. No, è un fedele alleato per preservare la nostra salute e quella degli altri. Non dimentichiamo che il virus dell’Hiv non è stato sconfitto. Quindi, ogni volta che amiamo, facciamolo con rispetto“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Úrsula Corberó, vestitino attillato e le forme esplodono: la posa è vietata ai minori – FOTO

Un discorso profondo e stimolante, induce alla riflessione i fan della conduttrice, che ancora una volta smuove le coscienze senza rinunciare alla sua spontaneità. Strepitosa come sempre, con un tubino nero dai dettagli in oro, accompagna il suo scatto al post, che raccoglie l’ammirazione del web.