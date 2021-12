Elettra Lamborghini disavventura domestica senza precedenti: “Quando è una giornata di me**a…”, sfogo in diretta social

La nipote di Ferruccio Lamborghini due sere fa ha avuto un piccolo intoppo con la sua cagnolina Lea, la cantante si è sfogata con i fan su Instagram.

Il prossimo 3 dicembre uscirà il suo ultimo singolo “È mezzanotte”, scritto appositamente per queste festività natalizie e che già si prospetta un vero tormentone da passare in radio.

La classe 1994 Elettra Lamborghini non sta nella pelle per questa sua ultima novità tanto che spesso in questi ultimi giorni lo ha comunicato ai fan sui social dove è attivissima.

La ricca ereditiera parla molto con la sua community, racconta loro la sua giornata, impegni lavorativi, dilemmi personali e disavventure domestiche. L’ultimo sfogo rivelato due sere fa ha però creato non poca agitazione. Ecco cosa le è accaduto una volta rincasata.

Elettra Lamborghini senza parole, disastro a casa…

Da poche settimane a casa Lamborghini è entrata una nuova componente, la cagnolina Lea che però essendo molto piccola ha ancora paura di restare sola per troppo tempo. Due giorni fa la cantante si è assentata dalla sua abitazione per meno di un’ora per una commissione e al suo rientro ha trovato un vero e proprio macello.

Sentiamo le sue parole svelate direttamente su Instagram ai fan:

“La prima cosa che fa…mi scag*** in casa, e pipì…ha paura, la lascio da sola un’oretta solamente, torno, non riesco neanche ad entrare dalla porta perché avevo mer*** ovunque, ovunque”.

Poi prosegue lo sfogo: “E lei cosa ha fatto? La ha pestata e la ha portata ovunque, camminando ovunque. Ho chiamato la tipa e le ho detto: domani mattina vieni a pulirmi, grazie. Ma questa sera mi metto a pulire con le mie manine“, continua Elettra continuando ad inquadrare la sua faccia in primo piano.

“Stavo grattando come una matta, mi si rompe il manico della scopa del mocio. Dove lo metto? Sto mettendo la candeggina, non so neanche come si fa…ditemi, guardate, ho spaccato il manico“, ride mentre non sa che fare. “Tutto questo per dirvi che quanto è una giornata di mer*** può andare ancora peggio!”

“Ma sono devota al gran buon Gesù e penso positivo: appena finirò di lavare la mia cameretta potrò andare a letto e sono contentissima. La vita è meravigliosa. Grazie per tutta questa mer***, è per questo che arriveranno giorni migliori“, conclude ironica la giovane ormai rassegnata.