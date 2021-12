Elettra Lamborghini non aspetta il giorno di Natale e ha fatto un grandissimo regalo ai suoi followers: alza la gonna e mostra il didietro.

Elettra Lamborghini, fin dai suoi esordi nel mondo televisivo, ha conquistato tantissimi ammiratori con la sua bellezza e la sua esplosività. La nativa di Bologna ha una mentalità molto aperta e spesso e volentieri ama mettere in mostra il suo corpo scultoreo. Le sue forme sembrano essere di marmo e ogni giorno fanno sognare i fans.

Questa sera, però, la nota ereditiera ha superato ogni limite piazzando online un video da censura immediata. La classe 1994, nel filmato in questione, indossa una versione un po’ particolare del costume di Babbo Natale. Il contenuto sta mandando letteralmente in tilt il mondo dei social network, e in particolare Instagram.

Elettra Lamborghini versione Babbo Natale sexy: alza la gonna e mostra il fondoschiena

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Úrsula Corberó, vestitino attillato e le forme esplodono: la posa è vietata ai minori – FOTO

Elettra sta sponsorizzando in ogni modo il suo nuovo singolo, ‘A mezzanotte’, una canzone per il prossimo Natale. Questa volta lo ha fatto con un video che sta sbarrando gli occhi dei seguaci. La nota ereditiera indossa una versione sexy del celebre costume di Babbo Natale. “Il mio regalo per te, il mio regalo è”: esclama a gran voce prima di compiere il gesto che sta destando scalpore.

La ragazza, infatti, si gira e alza completamente il gonnellino, piazzando di fatto il suo fondoschiena illegale proprio davanti all’obiettivo. Il perizoma c’è, ma copre poco e niente. La 27enne sfodera anche un sorrisino delizioso e allo stesso tempo malizioso. “ALLERTA SPOILER! “Il mio regalo per te il mio regalo é?!?!?!”, ha scritto anche in didascalia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Ti vorrei a casa mia” Miriam Leone, scollatura da capogiro e sguardo ipnotico: la FOTO è letale

I fan sono estasiati dal post illegale che la 27enne ha pubblicato in rete. “Grazie per questo splendido regalo”, si legge nello spazio dedicato ai commenti. “Quanti di voi lo ha rivisto mille volte”, ha chiesto un seguace: resistere a tanta esplosività è una missione letteralmente impossibile.