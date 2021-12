Elisa De Panicis festeggia i suoi ventisei anni e sfoggia su Instagram uno scatto mozzafiato, i fan impazziscono per così tanta bellezza

Direttamente da Monza, Elisa De Panicis è pronta a condividere con i fan alcuni momenti del suo giorno speciale. L’influencer oggi compie ventisei anni e su Instagram si lascia andare ad uno scatto mozzafiato che non passa inosservato.

Da tutti conosciuta per aver partecipato a diversi reality spagnoli: “Superviventes” e “Mujeres Y Hombres”. Oggi è molto seguita sui social dove vanta di un milione di follower.

Elisa De Panicis, i suoi primi ventisei anni eccitano il web: la posa è irresistibile – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ELISA GOLD 🎤⭐️ (@elisadepanicis)

Elisa De Panicis ha da poco pubblicato la prima foto da ventiseienne dove mostra tutta la sua bellezza unica e inimitabile. Quello che è saltato agli occhi dei fan è la posa strepitosa che mette in mostra un dettaglio.

L’influencer indossa un vestito nero lungo fino alle caviglie con uno spacco vertiginoso che fa lascia spazio alle fantasie più nascoste dei follower. “Happy birthday to me”, scrive sotto al post che è già diventato virale.

A renderla ancora più sensuale è il cappello nero che le copre una parte del viso, lo sguardo è rivolto verso il basso e la natura fa da cornice a questa meraviglia.

“Che stacco di gamba”, qualcuno commenta sotto al post e poi ancora “Tu mi fai impazzire” e poi cuori, applausi e fiamme per l’influencer.

Sono in tanti i vip e gli amici che hanno lasciato un messaggio alla De Panicis in occasione del suo compleanno, c’è chi ha pubblicato storie su Instagram dove ancora una volta i fan non possono fare a meno di ammirare l’influencer in tutta la sua bellezza e sensualità.